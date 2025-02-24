2025 MEB 2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri belli oldu mu? 2025 MEB 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?
2025 MEB 2. dönem 1. yazılı ortak sınavlarının yapılacağı tarih öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025 MEB 2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri belli oldu mu? 2025 MEB 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?
Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, ilköğretim ve ortaöğretimde gerçekleştirilecek olan 2. dönem 1. yazılı ortak sınavlarının tarihlerini merakla araştırmaya başladı. Peki, 2025 MEB 2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri belli oldu mu? 2025 MEB 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar...
2025 MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2. dönem 1. yazılı ortak sınavları 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
MEB YAZILI SINAV PROGRAMI
MEB Yazılı Sınav Programı'na göre, 6. sınıf Türkçe dersi 24 Mart 2025 Pazartesi, 6. sınıf Matematik dersi ise 25 Mart 2025 Salı günü yapılacak. Ayrıca, 7. sınıf Türkçe dersi 27 Mart 2025 Perşembe, 7. sınıf Matematik dersi 28 Mart 2025 Cuma günü gerçekleşecek. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 24 Mart 2025 Pazartesi, 9. sınıf Matematik dersi ise 25 Mart 2025 Salı günü yapılacak.
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