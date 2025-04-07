Yayınlanma: 07.04.2025 - 17:19

Güncelleme: 07.04.2025 - 17:19

Sosyal medyada araştırma konusu olan Aybüke Albere'nin kim olduğu ve hayatı araştırılıyor. Peki, Aybüke Albere kimdir? Aybüke Albere kaç yaşında, nereli? Aybüke Albere'nin hayatı ve kariyeri...

AYBÜKE ALBERE KİMDİR?

Aybüke Albere, 25 Nisan 1990'da İzmir'de doğdu. Albere, İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Celal Bayar Üniversitesi Sanat Tarihi bölümlerinden mezun oldu. Aybüke Albere daha önce O Ses Türkiye yarışmasına katıldı.