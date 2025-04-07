Murat Aygen kimdir? Murat Aygen Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu?
Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat'ın 2 Nisan'da paylaştığı boykot mesajının ardında ise TRT oyuncunun diziden çıkarıldığını açıklamıştı. Yaşanan olayların ardından bir ismin daha Teşkilat dizisinden ayrılması gündeme geldi. Peki, Murat Aygen kimdir? Murat Aygen Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu?
Beş sezondur ekranda olan TRT1’in fenomen dizilerinden “Teşkilat”ın kadrosunda Aybüke Pusat'ın ayrılığının ardından Murat Aygen de mi ayrılıyor sorusu gündeme geldi. Peki, Murat Aygen kimdir? Murat Aygen Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu?
MURAT AYGEN KİMDİR?
1992 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji, 1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal - Tiyatro Oyunculuğu, 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Yüksek Lisans bölümlerinde eğitim aldı. Daha sonra İstanbul Br Tiyatrolarında; oyuncu, koreograf, dansçı ve asistan olarak çalıştı. Tiyatro İstanbul'da Altın Göl isimli oyunda oyuncu, müzik ve efekt tasarımcısı olarak çalıştı. Çapa Tıp Fakültesi'nde ses ve konuşma terapisti olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Opera ve Müzikal Bölümü'nde Şan öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1985 yılından beri reklam sektöründe oyuncu, metin yazarı, sanat yönetmeni, süpervizör, yardımcı yönetmen, dublaj sanatçısı, 1998 yılından beri sinema ve televizyon sektöründe oyuncu olarak çalışmaktadır.
MURAT AYGEN DİZİLERİ
Korkma Ben Yanındayım
Öğrenci Evi
Teşkilat
Mucize Doktor
Yasak Elma
İstanbullu Gelin
Bodrum Masalı
MedCezir
Paramparça Aşklar
MURAT AYGEN TEŞKİLAT'TAN AYRILIYOR MU?
"Teşkilat" dizisinden bir ayrılık haberi daha geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin Tufan’ı Murat Aygen daha önce planlanan bir ayrılık sahnesiyle ekibe veda edecek.
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