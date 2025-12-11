Survivor yarışmasıyla adını duyuran Aycan Yanaç, hakkında ortaya atılan darp iddialarına karşı sessizliğini bozdu. Öte yandan, eğlence mekanındaki anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Peki, Aycan Yanaç kimdir? Futbolcu Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli?

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nürnberg'de dünyaya geldi. Aslen İzmirli'dir. Futbola çocuk yaşlarda Nünberg'de başladı sonra Köln'de devam etti. 173 cm boyunda ve 63 kilo olduğu bilinen Aycan Yanaç, forvet pozisyonunda oynayan bir futbolcudur. Profesyonel futbol kariyerine Almanya’da başladı ve 2015 yılında Greuther Fürth takımına transfer oldu. Ardından Nürnberg’e geri dönen Yanaç, 2020 yılında ALG Spor’a imza attı. Ancak, Survivor 2022: All Star yarışmasına katılmak için futbol kariyerine ara verdi. 2020 yılında Survivor’a ilk kez katılan Aycan Yanaç, parkurlardaki çevikliği, hızı ve rekabetçi ruhuyla büyük beğeni topladı. 2022 All Star sezonunda da yer aldı ancak yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldı. Exatlon Almanya’da büyük bir başarı elde eden Aycan Yanaç, yarışmayı ikinci sırada tamamlayarak adından söz ettirdi.