Aydan Şener kimdir? Aydan Şener kaç yaşında? Aydan Şener'in kızı kim?
Bir döneme güzelliğiyle damga vuran Aydan Şener şu sıralar sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor. Aydan Şener kimdir? Aydan Şener kaç yaşında?
Aydan Şener 1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te doğdu. Aslen Kırım Tatarı'dır. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da Bursa Lisesinde tamamladı. 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.
1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı. 1983'te futbolcu Ayhan Akbin ile evlenndi. 1988 yılında Ecem adında bir kız çocukları oldu. Çift 1991'de ayrıldı.
Ecem Akbin de annesi gibi oyuncudur. Ecem Akbin ilk kez Medcezir dizisi ile seyirci karşısına çıktı.
AYDAN ŞENER'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
Bay Alkol'ü Takdimimdir-1981
Küçük Ağa- 1983
Çalıkuşu- 1986
Utanç Yıllar-1987
Yeniden Doğmak-1987
Samanyolu- 1987
Fatih-Harbiye- 1990
Yol Palas Cinayeti- 1991
İki Kız Karde- 1992
Hayatın İçinden- 1993
Sevgi Oyunu-1994
Gül ve Diken-1995
Gölge Çiçeği- 1995
Zühre- 1996
Ay Işığında Saklıdır- 1996
Bir Aşkın Bittiği Yer- 1996
Tutku- 1996
Nefes Alamıyorum- 1996
Yüzleşme- 1997
Ah Nalan Ah- 1997
Nice Yıllardan Sonra- 1997
Hüznün Yüzü- 1997
Sakin Kasabanın Kadını- 1997
Kumru- 1997
Hicran- 1999
Güvercin- 1999
Aşk Aynı Adreste- 2000
Yarın Geç Olmayacak- 2000
Babam ve Biz- 2001
Oyun- 2001
Ankara Yollarında- 2002
Öyle Bir Sevda ki- 2002
Mühürlü Güller- 2003
Beni Bekledinse- 2004
Masum Değiliz- 2005
Evimin Erkeği- 2007
Fikrimin İnce Gülü- 2007
Sürgün Hayatlar- 2008
Kırmızı Işık- 2008
Yıllar Sonra- 2011
Hekimler- 2013
Çocuklar Duymasın- 2014
Kalbimdeki Deniz- 2017
Menajerimi Ara- 2021
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