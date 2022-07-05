Aydan Şener kimdir? Aydan Şener kaç yaşında? Aydan Şener'in kızı kim?

05 Temmuz 2022 Salı, 11:55

Aydan Şener 1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te doğdu. Aslen Kırım Tatarı'dır. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da Bursa Lisesinde tamamladı. 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı. 1983'te futbolcu Ayhan Akbin ile evlenndi. 1988 yılında Ecem adında bir kız çocukları oldu. Çift 1991'de ayrıldı.

Ecem Akbin de annesi gibi oyuncudur. Ecem Akbin ilk kez Medcezir dizisi ile seyirci karşısına çıktı.

AYDAN ŞENER'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Bay Alkol'ü Takdimimdir-1981

Küçük Ağa- 1983

Çalıkuşu- 1986

Utanç Yıllar-1987

Yeniden Doğmak-1987

Samanyolu- 1987

Fatih-Harbiye- 1990

Yol Palas Cinayeti- 1991

İki Kız Karde- 1992

Hayatın İçinden- 1993

Sevgi Oyunu-1994

Gül ve Diken-1995

Gölge Çiçeği- 1995

Zühre- 1996

Ay Işığında Saklıdır- 1996

Bir Aşkın Bittiği Yer- 1996

Tutku- 1996

Nefes Alamıyorum- 1996

Yüzleşme- 1997

Ah Nalan Ah- 1997

Nice Yıllardan Sonra- 1997

Hüznün Yüzü- 1997

Sakin Kasabanın Kadını- 1997

Kumru- 1997

Hicran- 1999

Güvercin- 1999

Aşk Aynı Adreste- 2000

Yarın Geç Olmayacak- 2000

Babam ve Biz- 2001

Oyun- 2001

Ankara Yollarında- 2002

Öyle Bir Sevda ki- 2002

Mühürlü Güller- 2003

Beni Bekledinse- 2004

Masum Değiliz- 2005

Evimin Erkeği- 2007

Fikrimin İnce Gülü- 2007

Sürgün Hayatlar- 2008

Kırmızı Işık- 2008

Yıllar Sonra- 2011

Hekimler- 2013

Çocuklar Duymasın- 2014

Kalbimdeki Deniz- 2017

Menajerimi Ara- 2021