Ayder’de renkli kar festivali

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 23:39

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 23:39

Ayder Yaylası’nda kaymakamlık, belediye ve Ayder Turizm Derneği’nce bu yıl 15incisi düzenlenen Ayder Kar Festivalinin son günü renkli görüntülere sahne oldu.

Ülkenin çeşitli yerlerinden festivale gelen binlerce kişi araçlarını otoparka bırakarak yayla merkezine yaya ulaştı.

Festival alanına ulaşanlar ellerine aldıkları poşetlerle yokuştan kaymaya çalıştı. Daha sonrasında kar üzerinde halat çekme yarışması yapıldı.

Kar yağışı altında horon oynayan yurttaşlar doyasıya eğlendi. Bu yıl kar kalınlığının geçen yıla oranla daha az olduğu dikkati çekti.

Yaylada poşetle kayan Ömer Türk, “Sürekli geliyoruz. Geçen seneki kar daha çoktu. Şimdi biraz daha az ama olsun yine on numara Ayder her zaman ki gibi mis gibi. Kaymak efsane herkesin bunu denemesi lazım. Korkacak hiçbir şey yok. Bunun heyecanı on numara kayarken adrenalin tavan yapıyor. Buraya bunun için geliyoruz diye konuştu.

İzmir’den ilk kez Ayder’e gelen Serpil Erdal da, “Festival çok güzel. İzmir’den geldim. İlk defa Ayder’i gördüm. Çok beğendim. Korkudan kayma şansı bulamadım. Yazın nasıl oluyor bilmiyorum ama bir daha gelmeyi düşünüyoruz dedi.