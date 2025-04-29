Aydilge, neden çocuk istemediğini açıkladı: 'İstanbul'dan gitmeden çocuk yok!'

"Yılın En İyi Viral Şarkısı" ödülünü alan Aydilge, çocuk sahibi olmayı neden ertelediklerini açıkladı.

Aydilge, neden çocuk istemediğini açıkladı: 'İstanbul'dan gitmeden çocuk yok!'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 17:11

Özel bir üniversitenin  öğrencileri, Aydilge'nin Hayat Şaşırtır adlı şarkısını "Yılın En İyi Viral Şarkısı" seçti. Ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aydilge, hem başarısıyla hem de samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

2018 yılında müzisyen Utku Barış Andaç ile evlenen Aydilge, çocuk sahibi olup olmayacağına dair gelen bir soru üzerine çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Şarkıcı, İstanbul’da yaşamanın getirdiği deprem riskinin bu kararı ertelemelerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Aydilge, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da yaşıyoruz. Biliyorsunuz, deprem çok büyük bir risk. En azından İstanbul'dan taşınana kadar çocuk yapmayı düşünmüyoruz. Depremden gerçekten çok korkuyoruz çünkü. Eşim de bu konuda benimle aynı fikirde."


Etiketler: #Aydilge

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