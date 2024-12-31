Bennu Gerede’nin 'sevişmesi gerekiyor' açıklaması Aydilge’yi isyan ettirdi

Yayınlanma: 31.12.2024 - 11:20

Güncelleme: 31.12.2024 - 11:20

Survivor yarışmasıyla tanınan fotoğrafçı ve oyuncu Bennu Gerede, konuk olduğu bir programda "Mutsuz kadın görünce, 'bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum" şeklindeki çarpıcı açıklamasıyla gündem oldu. Gerede'nin sözleri, ünlü şarkıcı Aydilge tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

BENNU GEREDE'NİN ÇARPICI AÇIKLAMASI

53 yaşındaki Bennu Gerede, programda yaptığı açıklamada, "Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğümde 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum. Artık hayatıma narsist erkeklerin girmesine izin vermiyorum," dedi. Gerede, sözlerinin ardından "Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın, seks hastası değilim" şeklinde ekleme yaptı.

AYDİLGE'DEN TEPKİ: "KADINLARIN DERDİ SEVİŞMEK DEĞİL"

Gerede'nin sözlerine tepki gösteren ünlü şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnanın sevişmekten çok daha büyük dertleri var kadınların Bennu Hanım," dedi. Aydilge, kadınların karşılaştığı şiddet, mobbing, taciz gibi ciddi sorunlara dikkat çekerek, "Kadının sakinleşmesi için illa biriyle sevişmesi gerekiyormuş gibi bir yaklaşım, bazı erkeklerin söylemidir. Sanki kadınların ehlileştirilmesi gerekiyormuş gibi..." ifadelerini kullandı.

GEREDE SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Bennu Gerede'nin açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında yeni tartışmaları gündeme getirdi.