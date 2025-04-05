Hastane ve ev arasında mekik dokuyordu: Şarkıcı Aydilge sağlık durumunu paylaştı

Yayınlanma: 05.04.2025 - 13:54

Güncelleme: 05.04.2025 - 13:54

Ünlü şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında sevindirici bir açıklama yaptı.

"Hayat Şaşırtır", "Kiralık Aşk", "Sen misin İlacım?" gibi hit şarkılarıyla tanınan Aydilge, geçtiğimiz haftalarda uzun süredir devam eden ağrıları nedeniyle tedavi gördüğünü ve son durumu hakkında bilgi verdi.

45 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından son altı gündür hastane ile ev arasında gidip geldiğini duyurmuş ve test sonuçları için iyi dilekler istemişti. Ayrıca, Yaren leyleğin ziyaretinin ardından sağlık durumunun kötüye gittiğini belirtmişti.

Ancak Aydilge'nin son paylaşımında müjdeli haber geldi. Şarkıcı, "Hayat şaşırtır hep zaten. Testlerim temiz çıktı" şeklinde bir açıklama yaparak rahat bir nefes aldı. Paylaşımına, aynı adlı şarkısı "Hayat Şaşırtır"ı da eklemeyi ihmal etmedi.