Türkücü Aydın Aydın, yapay zekânın müzik sektöründeki etkisine tepki göstermek amacıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda bağlamasını parçaladı. Peki, Aydın Aydın kimdir? Aydın Aydın kaç yaşında, nereli?

AYDIN AYDIN KİMDİR?

Aydın Aydın, 4 Şubat 1969’da Hakkari’nin Bağışlı Köyü’nde doğdu. Köyde çobanlık yaparak başlayan yaşamı, İstanbul’da konservatuvar eğitimiyle değişti. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Halk Oyunları bölümünden mezun oldu.

Sanat hayatına 1994’te adım atan Aydın, hem halk oyunları eğitmeni hem de halk müziği sanatçısı olarak dikkat çekti.

Eğittiği ekiplerle çok sayıda Türkiye birinciliği elde etti. Müzik kariyerinde; bağlama, dilsiz kaval ve çeşitli ritim enstrümanlarını da icra eden Aydın Aydın, “Zap Suyu” gibi halk ezgileri seslendirdi; Vizontele filminde yer aldı.

17 yıl içinde 8 albüm yayımladı; türküleri ve ilginç klipleriyle tanındı. Özel yaşamında iki erkek çocuğu olan sanatçı, sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldı. Halk müziğini ve kültürel mirası yaşatma çabasıyla bilinen Aydın, hem Anadolu geleneğini hem de çağdaş halk müziği yorumlarını birleştiren bir sanatçı olarak anılıyor.