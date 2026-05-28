Aydın'da 'Magador' hasadı başladı: Ağaç başına 50 kilo meyve verdi...

28.05.2026 15:22:00
İHA
Aydın’ın Efeler ilçesinde kayısı bahçelerinde ürün hasadı başladı.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Dalama Mahallesi’nde bulunan kayısı bahçesinde gerçekleştirilen hasat programına katıldı.

Dereköy Mahalle Muhtarı Nilüfer Özbaş’a ait olan bahçede incelemelerde bulunan heyet, üretim süreci ve verim durumu hakkında bilgi aldı. Toplam 2,5 dönüm alanda kurulu bulunan bahçede, 2022 yılında dikimi yapılan İspanyol "Magador" çeşidi 120 kayısı ağacı yer alıyor. Bahçede ağaç başına ortalama 50 kilogram verim elde edilmesi dikkat çekiyor.

Aydın tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz, modern meyvecilik uygulamalarının üreticiler açısından önemine dikkat çekerek; doğru çeşit seçimi, bakım uygulamaları ve üretim planlamasıyla bölgemizde alternatif ürün deseninin güçlenmeye devam ettiğini ifade etti.

Bölge tarımına örnek teşkil eden kayısı bahçesinde gerçekleştirilen hasat programı, üreticilerle yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

 

 

 

 

 

