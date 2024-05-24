Aydın Dağları’nda sevindiren hasat başladı! 300 milyon dolar gelir bekleniyor

Yayınlanma: 24.05.2024 - 15:34

Güncelleme: 24.05.2024 - 15:37

Aydın'da kirazda bu yıl 120 bin ton rekolte, 300 milyon dolar da ihracat geliri bekleniyor. Aydın dağlarının verimli yaylalarında kiraz üretimi yapan çiftçiler hasada başladı. İç piyasada tüketilen erkenci ürünlerin toptan kilosu için 50-60 TL, ihracata giden ürünlerin ise 100-200 TL arasında konuşulduğu kiraz pazarında üreticiler son yılların en umutlu sezonuna girdi.

Aydın ile İzmir arasındaki yaylalarda olgunlaşan kirazları toplamaya başlayan üreticiler, en büyük sıkıntılarının tarım sektöründe çalışacak işçi bulamamak olduğunu belirttiler. Köylerde genç bulunmadığı için daha çok belirli bir yaşın üzerindeki kişilerin kiraz toplama işine giriştiği Aydın’ın Köşk ilçesi ile İzmir’in Ödemiş ilçesi arasında kalan yaylalarda kiraz üreticileri adeta zamanla yarışıyor. Becerisine göre çalışanların 800 TL ile bin 200 TL arasında yevmiye aldığı kiraz hasadında iyi bir işçinin günlük 100 kilogram kiraz toplayabildiği belirtildi.

Bu yıl sezonun yaklaşık 10 gün geç başladığını ancak ürünün de, fiyatların da çok güzel olduğunu belirten üretici Ahmet Nuri Demir, “Bu yıl çok şükür çok iyi işler. Erkenci kiraz hasadına başladık. Bir hafta, 10 gün sonra ihracata gidecek kirazların hasadı başlayacak. Şu anda ihracata giden kirazların fiyatı 150-200 TL arasında alınıp satılıyor. 10 gün sonra 80-100 TL’ye düşer. Biz kirazı 80-100 TL’ye satarsak bile bizim yüzümüz güler. Bu yıl mevsimsel etkilerden dolayı verim biraz düşük. Sanırım bundan dolayı fiyatlar çok yüksek” diyerek hallerinden oldukça memnun olduklarını söyledi.

“En büyük sıkıntı yine işçi sıkıntısı”

Bölgede en büyük sıkıntıların başında işçi sıkıntısının geldiğini, her yerde çalışacak işçi bulmanın zorlaştığını belirten Demir, “Günlük bin TL veriyoruz, yine de kiraz toplamaya gelen olmuyor. Bu işçi sıkıntısı her yerde var. Bir yandan insanlar işsizlikten dert yanıyor ama kimse iş olmasına rağmen çalışmaya gelmiyor” diyerek işçi bulmanın ürün yetiştirmekten daha zor olduğunu ifade etti. Bahçede kiraz toplayan 66 yaşındaki Mustafa Ali Vural ise, bu yıl hava şartlarından dolayı sezonun yaklaşık 10 gün geç başladığını belirterek, kiraz hasadının aslında kolay bir iş olduğunu söyledi.

Eşiyle birlikte kiraz hasadı yapan ve ağaçların tepesine tırmanıp kiraz toplayan Fatma Demir, bu işi herkesin yapabileceğini ve kendisine göre kolay bir iş olduğunu belirtti. Bin bir zahmetle ağaçların dallarından toplanan kirazlar, ayıklandıktan sonra kasalara konularak tüketicilere ulaştırılıyor.