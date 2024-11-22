Aydın Dağları'nda son yılların en verimli hasadı yapıldı! 1500 rakımda yetişiyor...

Türkiye’nin en verimli dağlarından biri olan Aydın Dağları’nda kestanenin ardından elma hasadı da tamamlandı.

Aydın Dağları'nda son yılların en verimli hasadı yapıldı! 1500 rakımda yetişiyor...
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2024 - 11:24

Aydın ve İzmir’in kesiştiği Aydın Dağları’nda bu yıl elma ağaçlarından son yılların en verimli hasadı yapıldı. Hem kalite, hem rekolte hem de fiyatlardan memnun olan üreticiler, tek endişelerinin kurak giden yıllar olduğunu belirttiler.

Aydın’ın Köşk İlçesi İle İzmir’in Ödemiş ilçesi arasında kalan 1500 rakımlı yaylalarda elma hasadı da tamamlandı. Bu yıl yaz mevsiminin uzun sürmesi ve soğukların geç başlamasından dolayı hasat sezonunun yaklaşık 2 hafta geciktiğini belirten üreticiler sezondan umutlu olduklarını belirttiler.

Bu yıl kuraklığa rağmen rekoltenin oldukça yüksek olduğunu kaydeden bölge çiftçilerinden Cevdet Kılınç, “Bu yıl Aydın Dağları’ndaki yaylalarda geçen yıla oranla rekolte daha yüksek. Kalitede de oldukça güzel. Hava şartlarındaki olumsuzluklardan dolayı hasat sezonunda biraz gecikme oldu” dedi.

Aydın Dağları’nda hasadı yapılan elmalar, soğuk hava deposu yerine sıcaklığı oldukça düşük olan dağlardaki doğal ortamlarda saklanıyor. Üreticiler saklama maliyeti olmadığı için ürünlerini hasat ettikten sonra ürünlerini pazara indirinceye kadar havası soğuk hava depolarını aratmayan yaylalarda saklıyor.


Etiketler: #hasat #Rekolte #elma

İlgili Haberler

Bilecik yaylalarında hasat geç başladı! Besin değeri çok yüksek...

Bilecik yaylalarında hasat geç başladı! Besin değeri çok yüksek...
Türkiye'nin elma deposunda son hasat: Rekolte yüzde 30 düştü...

Türkiye'nin elma deposunda son hasat: Rekolte yüzde 30 düştü...
Karabük'te hasat başladı: UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor! Kilosu 450 bin TL'den satılacak!

Karabük'te hasat başladı: UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor! Kilosu 450 bin TL'den satılacak!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler