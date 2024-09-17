Aydın'da hasat zamanı: Dekar başına bin 250 TL

Yayınlanma: 17.09.2024 - 17:09

Güncelleme: 17.09.2024 - 17:09

Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan ve beyaz altın olarak bilinen pamuğun 2024 yılı sezon hazırlıkları devam ederken, Koçarlı ilçesinde pamuk hasadı başladı. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü “Hasat zamanı” notuyla yaptığı paylaşımla sezonun başladığını belirtirken, üreticilere de bereketli bir sezon geçirmelerini temenni etti. Makineli toplama yöntemiyle hasat yapılırken, bu yıl ki toplama fiyatları ise Koçarlı'da dekar başına bin 250 TL oldu. Bu yıl rekolteden umutlu olan üreticiler ise fiyatların da beklentileri karşılamasını temenni ediyor.



