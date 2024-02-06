Aydın'ın Kapadokya'sı! Yaz kış rengi değişiyor...

Aydın’ın Sultanhisar İlçesi’ne bağlı Kavaklı Köyü yakınlarında bulunan Ayvaz Değirmeni Bölgesdi’nde bulunan peribacalarını andıran görüntüler görenleri şaşırtıyor. Y

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 16:30
Aydın'ın Kapadokya'sı! Yaz kış rengi değişiyor...
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Aydın’ın Sultanhisar İlçesi’ne bağlı Kavaklı Köyü yakınlarında bulunan Ayvaz Değirmeni Bölgesdi’nde bulunan peribacalarını andıran görüntüler görenleri şaşırtıyor. Yazın kırmızı renkleri ile kışın ise gri tonları ile izleyenleri mest eden Suludokya adlı bölge keşfedilmeyi bekliyor.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde sahip olduğu kırmızı, kahverengi ve gri tonlarıyla gökkuşağına benzetilen ve “Aydın’ın Kapadokyası” olarak anılan renkli peri bacaları görenleri şaşırtıyor. Bölge’de “Gökkuşağı Tepeleri veya Suludokya” olarak adlandırılan manzara görenleri adeta mest ediyor.


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