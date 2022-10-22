Aylardır küs olan Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic barıştı
Video çekme konusunda anlaşamayarak aylar önce küsen sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz, önceki akşam akşam barıştı. Zeynep Bastık'ın konserinde bir araya gelen ikili, çılgınalar gibi dans ederek hasret giderdi.
Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen sosyal medyanın iki fenomeni Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz, dostluklarını bitirmişti. Uzun zamandır bir araya gelmeyen fenomenler barıştı.
KONSERDE DANS ETTİLER
Önceki akşam Zeynep Bastık konserine giden Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic arasındaki buzlar eridi. Konserde bir araya gelen iki sevilen isim, dans ederek küslüğü bitirdi.
Bilic ile dans ettiği anları 3,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Durmaz, "Yeto bu ayrılık" notunu düştü.
DANLA BİLİC VE KERİMCAN DURMAZ NEDEN KÜSMÜŞTÜ?
Kerimcan Durmaz katıldığı bir canlı yayında Danla Bilic ile neden küstüğünü şu sözlerle anlatmıştı:
"Birkaç kez Danla Bilic'in kanalına video çektik. Çok sevildi, 10 milyon izlendi. Danla her istediğinde ben hep kanalına gittim. Ama ben Danla'yı kanalıma çağırınca 'Menajerimle görüşmem gerekiyor' dedi ve sonra haber vermedi. Ben de sinirlenip takipten çıktım."
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