Aylık gelirini paylaşmıştı... Eylül Öztürk'ün yayımladığı tabloda dikkat çeken 'ş' ayrıntısı

Yayınlanma: 12.12.2023 - 16:30

Güncelleme: 12.12.2023 - 16:31

Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar Ligi' olarak nitelendirdiği fotoğrafta bulunan 15 fenomen hakkında geçen günlerde yurt dışı çıkış yasağı kararı uygulanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına da el konulmuştu.

AYLIK KAZANCINI AÇIKLAMIŞTI

Son olarak Eylül Öztürk, hakkında soruşturma açılmasının ardından ürünlerini sattığı bir alışveriş sitesinden elde ettiği aylık kazançlarını paylaştı.

Öztürk'ün bu paylaşımı, TV8 ekranlarında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunuculuğuyla yayınlanan '2.Sayfa' programına konu oldu.

Yüksel, "Eylül'ün paylaştığı tablolardan birindeki detay bizim gözümüzden kaçtı, ancak Alp Kılınç'ın gözünden kaçmadı" diyerek sosyal medya fenomeninin, Öztürk'ün paylaşımında bulduğu bir hatayı anlattı ve Kılınç'ın paylaşımını ekrana yansıttı.

DİKKAT ÇEKEN 'Ş' AYRINTISI

Eylül Öztürk'ün paylaştığı görüntülerden birinde yer alan fazladan 'ş' harfini yakalayan Kılınç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milyonluk satışlar yaptığını paylaşan Eylül Öztürk'ün siparişindeki 'ş' rakamına dikkat edin! Hayatları yalandan ve dolandan ibaret bu insanların. Karşılarındaki kitleyi bu kadar salak yerine koymaları gerçekten ironik. Kendisi ile ilgili bir konuda bile yalan konuşan bir insanın başkası hakkında doğru konuşmasını bekleyemezsiniz. Ağızlarından çıkan her kelime yalandan ibaret."

"YAZIYI OTURTAMAMIŞ"

Gülşen Yüksel, "Paneldeki sipariş kısmındaki bir 'ş' harfi kaymış. Hani yazıyı oturtmak istersiniz, photoshop yöntemiyle yapılır... Tam oturtamamış gibi. Alp Kılınç önce bu paylaşımı sildi. 3-4 saat sonra yeniden yükledi. Niye sildi, niye tekrardan yükledi anlamış değiliz" dedi.