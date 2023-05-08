Yayınlanma: 08.05.2023 - 13:32

Güncelleme: 08.05.2023 - 13:32

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Aylin Aslım'ın hayatı, şarkıları, albümleri, rol oldığı diziler ve filmler araştırılıyor. Peki, Aylin Aslım kimdir, nereli, kaç yaşında? Aylin Aslım şarkıları neler? Aylin Aslım hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Aylin Aslım hakkında merak edilenler...

AYLİN ASLIM KİMDİR?

Aylin Aslım, 14 Şubat 1976 tarihinden Almanya'nın Lich adlı kasabasında doğdu. Liseyi Türkiye'de okuyan Aylin Aslım, İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Konserler nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'ndeki öğrenimini son sınıfta bırakmak zorunda kaldı.

AYLİN ASLIM ÖZEL HAYATI

Aylin Aslım, 2017'den itibaren Antalya Kaş'ta bir bar sahibidir. 14 Kasım 2020 tarihinde müzisyen Utku Vargı ile evlendi. 23 Nisan 2021 tarihinde Orman Umut Çağlan adında bir oğlu doğdu.

AYLİN ASLIM MÜZİK KARİYERİ

Amatör müzik hayatına 1994 yılında, çeşitli mekanlarda yabancı şarkılar söyleyerek başlayan Aylin Aslım, 1996’da beş kişiden oluşan "Zeytin" adlı rock grubunda yer aldı. 1998 yılında Süpersonik adıyla kendi grubunu kurdu ve aynı yıl Roxy Müzik Günleri’nde ikincilik ödülüne layık görüldü. 1999'da aynı organizasyonda Jüri Özel Ödülünü kazandı.

Aylin Aslım, ilk profesyonel müzik albümü olan Gelgit, 2000 yılında yayımlandı. 2005 yılında Gülyabani'yi, 2009'da Canını Seven Kaçsın'ı ve 2013'te son albümü Zümrüdüanka'yı çıkarttı.

Bazı film ve dizilerde oyuncu olarak yer alan Aylin Aslım, Fatih Akın’ın 2004 yapımı Duvara Karşı filminde Senin Gibi adlı şarkıyı, 2005’te Teoman’ın Balans ve Manevra filminin müziği "Bazı Yalanlar"ı ve Kutluğ Ataman’ın "İki Genç Kız" adlı yapıtındaki "Keşke"yi seslendirdi.

2004’te şair Murathan Mungan’ın "Söz Vermiş Şarkılar" albümünde "Kimdi Giden Kimdi Kalan" adlı şarkıyı, 2007'de Onno Tunç Şarkıları albümündeki "Bir Çocuk Sevdim"i ve 2008'de "Güldünya Şarkıları" adlı albümde Nilüfer'in "Karar Verdim" şarkısını yeniden yorumlayan Aylin Aslım, 2006'da Ogün Sanlısoy ile "Kendin Oldun", 2007'de Bulutsuzluk Özlemi'nin solisti Nejat Yavaşoğulları ile "Yüzünde Yaşam İzleri Vardı" ve 2011'de Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Badem ve TNK ile "Özgürce Yaşa" şarkılarında düet yapmıştı.

AYLİN ASLIM HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2011 - Ses Bir Ki Üç - Sunucu / Televizyon Programı

2012 - Son - Selen / Dizi

2013 - Şarkı Söyleyen Kadınlar - Hale / Film

2014 - Hadi Buyur - Sunucu / Televizyon Programı

2015 - Adana İşi - Kontes / Film

2018 - İstanbullu Gelin - Gülbin - Dizi

AYLİN ASLIM ŞARKILARI

Aylin Aslım Albümleri;

2000 - Gelgit

2005 - Gülyabani

2009 - Canını Seven Kaçsın

2013 - Zümrüdüanka

2020 - Akustikhane Kayıtları

2020 - Annelerden Çocuklara Minik Adımlar

Aylin Aslım Single'ları;

2013 - İki Zavallı Kuş (feat. Teoman)

2015 - Başka Bir Dünya

2015 - Hayat Güzel

2015 - Küçük Sırlar

2022 - Kaybederken İnsan (Mengene ile birlikte)