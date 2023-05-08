Aylin Aslım kimdir, nereli, kaç yaşında? Aylin Aslım şarkıları neler?
Togg'un direksiyonuna geçip poz veren ve o fotoğrafı Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan Ferman Akgül'ün bu tanıtımdan 2 milyon lira aldığı iddia edildi. Şarkıcı Aylin Aslım, "Biz on yıldan fazla zamandır kara listelerdeyken bu niye bilinmesin?" diyerek tepki gösterdi. Bu açıklamalarının ardından gündem olan Aylin Aslım hakkında aramalar hız kazandı. Aylin Aslım'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Aylin Aslım kimdir, nereli, kaç yaşında? Aylin Aslım şarkıları neler? Aylin Aslım hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Aylin Aslım'ın hayatı, şarkıları, albümleri, rol oldığı diziler ve filmler araştırılıyor. Peki, Aylin Aslım kimdir, nereli, kaç yaşında? Aylin Aslım şarkıları neler? Aylin Aslım hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Aylin Aslım hakkında merak edilenler...
AYLİN ASLIM KİMDİR?
Aylin Aslım, 14 Şubat 1976 tarihinden Almanya'nın Lich adlı kasabasında doğdu. Liseyi Türkiye'de okuyan Aylin Aslım, İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Konserler nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'ndeki öğrenimini son sınıfta bırakmak zorunda kaldı.
AYLİN ASLIM ÖZEL HAYATI
Aylin Aslım, 2017'den itibaren Antalya Kaş'ta bir bar sahibidir. 14 Kasım 2020 tarihinde müzisyen Utku Vargı ile evlendi. 23 Nisan 2021 tarihinde Orman Umut Çağlan adında bir oğlu doğdu.
AYLİN ASLIM MÜZİK KARİYERİ
Amatör müzik hayatına 1994 yılında, çeşitli mekanlarda yabancı şarkılar söyleyerek başlayan Aylin Aslım, 1996’da beş kişiden oluşan "Zeytin" adlı rock grubunda yer aldı. 1998 yılında Süpersonik adıyla kendi grubunu kurdu ve aynı yıl Roxy Müzik Günleri’nde ikincilik ödülüne layık görüldü. 1999'da aynı organizasyonda Jüri Özel Ödülünü kazandı.
Aylin Aslım, ilk profesyonel müzik albümü olan Gelgit, 2000 yılında yayımlandı. 2005 yılında Gülyabani'yi, 2009'da Canını Seven Kaçsın'ı ve 2013'te son albümü Zümrüdüanka'yı çıkarttı.
Bazı film ve dizilerde oyuncu olarak yer alan Aylin Aslım, Fatih Akın’ın 2004 yapımı Duvara Karşı filminde Senin Gibi adlı şarkıyı, 2005’te Teoman’ın Balans ve Manevra filminin müziği "Bazı Yalanlar"ı ve Kutluğ Ataman’ın "İki Genç Kız" adlı yapıtındaki "Keşke"yi seslendirdi.
2004’te şair Murathan Mungan’ın "Söz Vermiş Şarkılar" albümünde "Kimdi Giden Kimdi Kalan" adlı şarkıyı, 2007'de Onno Tunç Şarkıları albümündeki "Bir Çocuk Sevdim"i ve 2008'de "Güldünya Şarkıları" adlı albümde Nilüfer'in "Karar Verdim" şarkısını yeniden yorumlayan Aylin Aslım, 2006'da Ogün Sanlısoy ile "Kendin Oldun", 2007'de Bulutsuzluk Özlemi'nin solisti Nejat Yavaşoğulları ile "Yüzünde Yaşam İzleri Vardı" ve 2011'de Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Badem ve TNK ile "Özgürce Yaşa" şarkılarında düet yapmıştı.
AYLİN ASLIM HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
2011 - Ses Bir Ki Üç - Sunucu / Televizyon Programı
2012 - Son - Selen / Dizi
2013 - Şarkı Söyleyen Kadınlar - Hale / Film
2014 - Hadi Buyur - Sunucu / Televizyon Programı
2015 - Adana İşi - Kontes / Film
2018 - İstanbullu Gelin - Gülbin - Dizi
AYLİN ASLIM ŞARKILARI
Aylin Aslım Albümleri;
2000 - Gelgit
2005 - Gülyabani
2009 - Canını Seven Kaçsın
2013 - Zümrüdüanka
2020 - Akustikhane Kayıtları
2020 - Annelerden Çocuklara Minik Adımlar
Aylin Aslım Single'ları;
2013 - İki Zavallı Kuş (feat. Teoman)
2015 - Başka Bir Dünya
2015 - Hayat Güzel
2015 - Küçük Sırlar
2022 - Kaybederken İnsan (Mengene ile birlikte)
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