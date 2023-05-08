Aylin Aslım'dan Manga'nın solisti Ferman Akgül için '2 milyon aldı' iddiası
Togg'un direksiyonuna geçip poz veren ve o fotoğrafı Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan Ferman Akgül'ün bu tanıtımdan 2 milyon lira aldığı iddia edildi. Şarkıcı Aylin Aslım, "Biz on yıldan fazla zamandır kara listelerdeyken bu niye bilinmesin?" diyerek tepki gösterdi.
Manga grubunun solisti Ferman Akgül İstanbul'da Zorlu AVM'de sergilenen Togg'un direksiyonuna geçmiş, o anların görüntüleri ise Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılmıştı.
Redd grubunun gitaristi Güneş Duru, sosyal medya hesabından Ferman Akgün'ün Toog tanıtımdan 2 milyon lira aldığını iddia etti.
"BAKANI YARIŞA KALKAR…"
Duru, Togg'un önüne yatarak 'çiğne beni çiğne' diye bağıran vatandaşın haberini alıntılayarak "Çakma rock starlardan biri tanıtımı için bir iki milyon alır, vatandaş altına yatar, bakanı yarışa kalkar…" dedi.
çakma rock starlardan biri tanıtımı için bir iki milyon alır, vatandaş altına yatar, bakanı yarışa kalkar… https://t.co/zUD28N5LTy— Gunes Duru ?? (@gunesduru) May 7, 2023
Müzisyen Aylin Aslım ise Güneş Duru'nun paylaşımını alıntılayarak, "Biz on yıldan fazla zamandır kara listelerdeyken bu niye bilinmesin?" dedi.
"HER ŞEY BİR YERE KADAR"
Aslım şu ifadeleri kullandı:
"Kaç milyon aldığını bilmem, bilemem. Türk Rock camiası “kol kırılır, yen içinde kalır”cıdır. Ama burada bahsedilen kişi yıllardır AKP ile “iş”birliği yapan Manga’nın solisti Ferman Akgül’dür. Biz on yıldan fazla zamandır kara listelerdeyken bu niye bilinmesin?Her şey bir yere kadar."
Kaç milyon aldığını bilmem, bilemem. Türk Rock camiası “kol kırılır, yen içinde kalır”cıdır. Ama burada bahsedilen kişi yıllardır AKP ile “iş”birliği yapan Manga’nın solisti Ferman Akgül’dür. Biz on yıldan fazla zamandır kara listelerdeyken bu niye bilinmesin?Her şey bir yere… https://t.co/IjkgCEaMMo— aylin aslım (@AylinAsLIM) May 7, 2023
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