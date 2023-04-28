Çevrecilerden Akkuyu protestosu: Ölüm fermanı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.04.2023 - 03:00

Uzmanlar ve yaşam savunucularının tüm itirazlarına karşın yapımı devam eden Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santralı’na ilk yakıt dün getirildi. Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralı’na ilk yakıtın getirilmesi dolayısıyla santral sahasında tören yapıldığı sıralarda bir grup nükleer karşıtı; santral kapısında eylem yapmak istedi. Jandarma, göstericileri santral kapısına yaklaştırmadı, aralarında TİP Mersin milletvekili adayı Hakan Güneş’in de olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

ASFALTA YATTILAR

Türk ve Rus yetkili makamların katılımıyla tören düzenlenirken Mersin Nükleer Karşıtı Platform bileşenleri de santral bölgesine geldi. Araçlarından santral yolunda indirilen nükleer karşıtları jandarma, barikatıyla karşılaştı. Jandarma göstericileri kalkan ve cop kullanarak santral sahası bölgesinden uzaklaştırdı.

Santral kapısının önündeki asfalta yatan bir eylemci, boynuna “Ölüm fermanı Akkuyu” yazılı bir döviz astı. Yerde yatan eylemci, “Nükleer ile ölmek istemiyorum” sloganları attı.