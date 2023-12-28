AYM ‘tek harfli isim’ nedeniyle yapılan başvuruda ‘ihlal yok’ dedi: "B" ismine ret

Yayınlanma: 28.12.2023 - 15:31

Güncelleme: 28.12.2023 - 15:31

AYM’nin Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre H.Y. adlı yurttaş, adının “B”, soyadının ise “Elif” olarak değiştirilmesini isteyerek dava açtı.

Mahkeme, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Türk Kurumu’na yazı yazarak, “B” adının alınıp alınamayacağını sordu. Her iki kurum da tek bir harften oluşan adın uygun olmadığını bildirdi. Yalnızca soyadını değiştirmek isteyip istemediği sorulan H.Y.’nin, adını ve soyadını birlikte değiştirmek ve adının, soyadının “B Elif” olmasını istemesi nedeniyle dava reddedildi.

TANITICI NİTELİKTE DEĞİL

Mahkeme, “tek harfli adın başvurucuyu toplumdaki diğer bireylerden ayıracak ve tanıtacak nitelikte olmadığını, özel yaşamında ve resmi yazışmalarda karışıklıklara neden olabileceğini” vurguladı. H.Y., “isimlerin asgari kaç harften oluşacağını belirleyen düzenleme olmadığını” savunarak, konuyu AYM’ye taşıdı.

Başvuruyu görüşen AYM, ihlal olmadığına hükmetti. Mahkemenin, tek harfli adın kullanımının kamu düzenini zedeleyebileceği gerekçesiyle isteği reddettiğine işaret edilen kararda, “mahkemenin, takdir yetkisini keyfi bir şekilde kullanmadığı, başvurucunun kültürüne göre bir ismi edinmesinin engellenmediği, yalnızca tek harflik bir ad almasının kamu yararına aykırı olduğunun belirtilerek sınırlama getirildiği” vurgulandı.