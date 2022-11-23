Aşkın Gücü filminin konusu nedir? Aşkın Gücü filminin oyuncuları kim?
Aşkın Gücü 1998 yapımı Amerikan filmidir. Aşkın Gücü filminin konusu nedir? Aşkın Gücü filminin oyuncuları kim?
Aşkın Gücü (What Dreams May Come), Richard Matheson'ın aynı adlı romanından uyarlandı. Vincent Ward'un yönetmenliğini yaptığı filmin adı Hamlet'in To be or not to be adlı bölümünden alınmıştır. Aşkın Gücü filminin müzikleri Michael Kamen tarafından yapıldı.
AŞKIN GÜCÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR
Chris Nielsen ve karısı, Annie birbiri için yaratılmış bir çifttir. Bir otomobil kazasında iki çocukları ölür, Chris için geriye kalan sadece Annie olur. Bir gün Chris de öldüğünde, acıya dayanamayan Annie intihar eder.
AŞKIN GÜCÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Robin Williams
Cuba Gooding, Jr.
Annabella Sciorra
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