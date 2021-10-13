Ayşe Arman, Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak oyuncuyu açıkladı
Gazeteci Ayşe Arman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Duyduk duymadık demeyin” diyerek, 2 yıl sonra hayata geçirilecek olan bir projede Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak olan oyuncuyu açıkladı. Arman, "Bence çok çok iyi bir seçim" dedi.
Ayşe Arman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 29 Ekim 2023'te hayata geçirilecek olan Mustafa Kemal Atatürk projesi ile ilgili bir gelişmeyi açıkladı.
“İki yıl sonranın bomba haberini şimdiden sizinle paylaşıyorum” ifadelerini kullanan Arman, “29 Ekim 2023’te, yani Cumhuriyet’imizin 100. yılında, bir Mustafa Kemal Atatürk projesi geliyor” dedi ve ekledi:
“Peki başrolü, yani Atamızı kim canlandıracak??? Cevap veriyorum: Aras Bulut İynemli.”
"BENCE ÇOK İYİ BİR SEÇİM..."
Arman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Duyduk duymadık demeyin!!! İki yıl sonranın bomba haberini şimdiden sizinle paylaşıyorum. Çünkü çok heyecan duydum, iki sene ölsem içimde tutamam. 29 Ekim 2023’de, yani Cumhuriyet’imizin 100. yılında, bir Mustafa Kemal Atatürk projesi geliyor.
2 yıldır senaryo çalışması gizlilik içinde süren harbi büyük bi projeden söz ediyorum. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin var. Projeyi Lanistar Medya yapıyor. Peki başrolü, yani Atamızı kim canlandıracak???
Cevap veriyorum: Aras Bulut İynemli.
Bence çok çok iyi bir seçim. Son dönemin en iyi erkek oyuncularından Aras Bulut İynemli. Ailecek hastasıyız. Tabii ki Çukurcu’yduk. Tabii ki 7. Koğuş’taki Mucize’yi öle öle, ağlaya ağlaya, hayranlıkla izledik.
Çok gerçek buluyorum onu. Samimi, sahici. Abartılı hiç bi şeyi yok. Ultra doğal bi oyunculuğu var, oynamıyor, canlandırdığı kişi oluyor. Kısacası her rolün altından kalkabileceğini düşünüyorum."
Ayşe Arman'ın paylaşımı şu şekilde:
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