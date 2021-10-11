İBB Meclisi'nde 'Atatürk' tartışması

İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumları Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.



İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, söz alarak gündem dışı konuşmasını yaptı. Özkan, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili, “Maalesef bugün mevcut iktidar mensupları her fırsatta kötüledikleri Cumhuriyet'in her türlü nimetinden faydalanıyor, kurucusu büyük önder Atatürk’ü ve ilkelerini unutturmaya çalışıyor, kahramanları vatan haini, vatan hainlerini ise kahraman ilan ediyorlar” dedi. Birçok konuya değinen Özkan konuşmasını şöyle sürdürdü.

CUMHURİYETLE SORUNU VAR

Görüldüğü üzere mevcut iktidarın sadece öğrencilerle, yurtlarla değil, koskoca bir yurtla, Cumhuriyetle sorunu var. Ve bu sorun giderek içinden çıkılmaz boyutlara ulaşıyor. Cumhuriyetin önemini anlayanlar, değerini bilenler gücün karşısında asla boyun eğmezler, yalana, eğriye, hurafeye, kanmazlar, kandırılmazlar.

"NE ATATÜRK’TEN VAZGEÇERİZ NE İLKELERİNDEN"



Bugün bir Cumhuriyet kadını, Genel Başkanımız sayın Meral Akşener çıktı, 'Hepimizin Cumhuriyet'e borcu var' diyerek büyük bir mücadele örneği sergiliyor. Ülkeyi karanlığa boğacak, milletini dara sokacak tüm adımlara karşı duruyor büyük bir kararlılıkla. Bizler de 'Cesurlar Hareketi'nin neferleri olarak bir kez daha yineliyoruz ki, 'Ne Atatürk’ten vazgeçeriz ne ilkelerinden ne de kurduğu Cumhuriyet'ten.

GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER

Bunlarla derdi olanların, Atatürk’e dil uzatanların, uzatanların sırtını sıvazlayanların, zerre kadar değeri olmaz gözümüzde. Geldikleri gibi giderler, ta ki kurulacak ilk sandıkta”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise “Geldikleri gibi gidecekler, kurulacak ilk sandıkta” sözlerine tepki gösterdi. Gökkuş, bu sözleri, Mustafa Kemal’in, Dolmabahçe Sarayı önündeki İngiliz işgalci donanmasına söylediğini hatırlattı. Gökkuş, Özkan’ın bu sözlerinin çok tehlikeli ve vatandaşı bölen bir söylem olduğunu savundu.

"ÜLKEYİ KUTUPLAŞTIRAN, SİZİN GENEL BAŞKANINIZDIR"

Faruk Gökkuş’un konuşmasının ardından tekrar söz alan Özkan “Geldikleri gibi gidecekler, kurulacak ilk sandıkta” diyerek, “sandıkla gelen AKP’nin sandıkla gideceğine işaret ettiğini, bunların alınacak sözler olmadığını” anlattı. Özkan da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yüzde 50’yi evde zor tutuyoruz” diyerek ve Millet İttifakı'na “Zillet İttifakı” benzetmesi yaparak ülkeyi kutuplaştırdığını savundu.