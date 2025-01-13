'Ayşe Barım' iddiaları büyüyor: Elçin Sangu ve Birsen Altuntaş'ın 'sektör' tartışması!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 10:35

Güncelleme: 13.01.2025 - 10:35

Rekabet Kurulu'nun yapımcılar ve menajerler hakkında başlattığı soruşturmanın etkileri devam ederken, oyuncular ve medya dünyasından isimler arasında yaşanan tartışmalar gündeme damga vurdu.

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, sosyal medyada sektörel konulara dair görüşlerini paylaştı ve bu paylaşımlar gazeteci Birsen Altuntaş ile arasında bir tartışmaya yol açtı.

Elçin Sangu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emekçilerin hakkı mazlumun ahı gibidir. Magazinden bize ne? Ekmekle oynamak, masaları karıştırmak, derin düşünmeyi bırakıp bu mesleği bir vitrine çevirmek ayıptır" ifadelerine yer verdi.

Bu paylaşımı Rasim Ozan Kütahyalı’nın “Çok haklı” diyerek alıntılaması üzerine Sangu, "Kişiler üzerinden değil, olaylar ve kurumlar üzerinden değerlendiriyorum. Lütfen bana arka çıkmayın" diyerek yanıt verdi.

ALTUNTAŞ'TAN ELEŞTİRİ, SANGU'DAN YANIT

Bu paylaşımın ardından gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabında Elçin Sangu'ya yönelik, "Devletin yargısı ve Rekabet Kurumu çalışmaları sürerken oyuncuların sektörü kurtarmaya soyunması manasız, bir sakin olsa herkes" yorumunda bulundu.

Altuntaş’ın bu sözlerine karşılık Sangu, "Sektör hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan bir kişinin ahkâm kesmesi doğru değil. Dedikodularla haber yapmak da bu sistemin bir parçası" ifadeleriyle yanıt verdi.

"SANA BİR SÜRPRİZİM VAR"

Oyuncu Elçin Sangu ve gazeteci Birsen Altuntaş arasındaki tartışma sosyal medya üzerinden devam etti.

Sangu ise Altuntaş'a "Yarın sana bir sürprizim var. Söylediklerimin doğruluğunu göstereceğim" diyerek yanıt verdi.







