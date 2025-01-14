Gani Müjde'den Ayşe Barım'a destek: 'Deli saçmalığına doğru gidiyor'

Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:31

Güncelleme: 14.01.2025 - 10:31

Türkiye'deki dizi sektöründe menajerlik alanında ortaya atılan tekelleşme iddiaları, gündemde geniş yankı uyandırdı. ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu Ayşe Barım’ın, oyuncularını yapım şirketlerine dayattığı ve sektörü domine ettiği iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini üstlenen Ayşe Barım, sektördeki etkisini kullanarak yapım şirketleri üzerinde baskı kurmakla suçlanıyor. Başsavcılık, ortaya atılan bu iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçti. Soruşturmanın detayları henüz netleşmezken, Barım hakkında alınan yurt dışına çıkış yasağı dikkat çekti.

GANİ MÜJDE’DEN BARIM’A DESTEK

Yaşanan gelişmeler üzerine sektörde tanınan isimlerden senarist Gani Müjde, sosyal medya üzerinden Ayşe Barım’a destek veren bir açıklama yaptı. Müjde, iddiaların hukuki bir dayanağı olmadığını savunarak, menajerlik mesleğinin doğası gereği bu tür durumların etik tartışmalara neden olabileceğini, ancak suç teşkil etmeyeceğini ifade etti.

Gani Müjde açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ayşe Barım olayı bir 'deli saçmalığına' doğru giderken, sektöre 30 yıl emek vermiş biri olarak bir iki kelam da ben edeyim. Belki tercihler dolayısıyla bazı oyuncu arkadaşlarımın canı yanmış, tercihlere müdahale edildiği için sıkıntı yaşamış olabilirler ama bu hukuken bir suç değil arkadaşlar. Sevseniz de sevmeseniz de menajerler zaten kendi oyuncularına alan açmak için varlar."

Müjde, oyuncuların bazı etik sorunlara işaret edebileceğini kabul ederek şöyle devam etti:

"‘O rol bana gelecekti, Ayşe Barım müdahale ederek kendi oyuncusuna verdi’ ya da ‘Şu oyuncuyu istiyorsan bunları da almak zorundasın’ türündeki iddialar hukuki bir şikayet konusu olamaz. Sektörün tartışılacak çok daha büyük sorunları varken, olmayan bir suçtan bir menajeri köşeye sıkıştırmak doğru değil."

Ayşe Barım hakkındaki soruşturma sürerken, dizi-film sektöründeki menajerlik faaliyetlerine ilişkin etik ve hukuki tartışmalar da hız kazandı.