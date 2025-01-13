Bir oyuncu daha ‘Ayşe Barım’ sessizliğini bozdu

Yayınlanma: 13.01.2025 - 19:08

Güncelleme: 13.01.2025 - 19:08

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek resen soruşturma başlatmış ve bu kapsamda Barım'a yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından birçok oyuncu konu ile ilgili açıklama yaptı.

"SATIN ALDI, KENDİ İKİ OYUNCUSUNU OYNATTI"

Kutsal Motor adlı YouTube kanalında konuşan oyuncu Algı Eke ise şunları söyledi:

"Ben, '10 Saniye' diye bir oyun oynadım. Nergis Öztürk'le, 2 sene mi 3 sene mi ne sürdü... Ayşe Barım, oynadığımız oyunun haklarını yazarından aldı, kendi oyuncularıyla film yaptı. Zaten bu bir tiyatroydu. Erdi Işık yazmıştı, sonra haklarını Ayşe Hanım'a sattı. Ayşe Hanım da kendi iki oyuncusunu oynattı. Burada üzüleceğimiz şey sadece şu; bize yapılan bir şeye üzülebiliriz. Çünkü biz televizyon karşılığı olan insanlarız. Televizyon karşılığı olmazsa filme koymazsın. Anlarım bunu, tiyatro başka bir alan ama öyle değil. Neyse, zaten hep aynı meseleler yani bu değişmez."