Ayşe Barım'ın gözaltına alınması... Barış Atay 5 yıl önce uyarmış: 'Oyuncuların tepki vermesini engelleyecekler'
TİP eski Milletvekili ve oyuncu Barış Atay, Ayşe Barım'ın 2013 yılındaki Gezi eylemlerine dahil olduğu yönündeki haberler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin daha önce yaptığı bir açıklamayı anımsattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında, Gezi Direnişi’ne katıldığı iddiaları üzerine resen bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Barım, “Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alındı.
Gözaltı kararına tepki gösteren TİP eski Milletvekili ve oyuncu Barış Atay, 5 yıl önce yaptığı bir paylaşımı yeniden gündeme getirdi.
Paylaşımına, "5 yıl önce... 5 yıl!" notunu düşen Atay'ın paylaşımı ise şu şekilde idi:
"İktidara sahip olmanın verdiği özgüvenle sektörde, oyuncularını siyasetten en uzakta tutmaya çalışan kişiyi, menajerlerini hedef gösteriyorlar. Biliyorlar ki #AyşeBarım’ı hedef gösterirlerse oyuncuların tekrar tepki vermesini engelleyecekler. Şimdi de Ayşe Barım’a sahip çıkılmalı"
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