CHP'li Gökçe Gökçen'den Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki: 'Hepimiz Gezi'deydik!'

Yayınlanma: 24.01.2025 - 16:24

Güncelleme: 24.01.2025 - 16:24

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında, Gezi Direnişi’ne katıldığı iddiaları üzerine resen bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Barım, “Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Barım’ın evinde ve işyerinde yapılan aramalarla ilgili Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Gezi Parkı olayları sürecinde Barım’ın şirketine bağlı sanatçılarla iletişim kurarak onları eylemlere katılmaya yönlendirdiği, kendisinin de bizzat bu olaylara katıldığı belirtildi.

"TARİHİ SİLİP YENİDEN YAZAMAYACAKSINIZ!"

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Gören de 78 insanın ölümünden sorumlu diye düşünür. Ama yok. Yine Gezi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı birine kafayı takıyor, önce sosyal medyada bir suç uydurmaya çalışıyor, uymuyorsa yeni suçlar arıyor. Delil toplama işi de zamana bırakılıyor. Bu mantıkla herkesin özgürlüğü tehlikededir. Milyonlarca insan Gezi’deydi. Hepimiz Gezi’deydik. Size çok büyük bir acı verdiğini biliyoruz, ama Gezi’de milyonlarca gencin yaşadıklarını hafızalardan silemeyecek, tarihi silip yeniden yazamayacaksınız.”