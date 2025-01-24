Ayşe Barım'ın soruşturmasında ünlüler ifadeye çağrılmıştı: Tamer Karadağlı'nın 'Gezi' görüntüleri gündem oldu

Yayınlanma: 24.01.2025 - 15:52

Güncelleme: 24.01.2025 - 17:12

Dizi ve sinema sektörünü tekeline aldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılarak yurt dışına çıkış yasağı konulan ID Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım, "Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olmak ve oyuncularını eylemlere göndermek" iddiasıyla bu sabah, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Gezi Parkı eylemlerindeki görüntülenen Barım'ın yanında bulunan Halit Ergenç ve Dolunay Soysert de soruşturma kapsamında polis eşliğinde ifadeye çağrıldı.

KOCAOĞLU VE GÜNSÜR DE ARALARINDA

Polis marifetiyle ifade vermek üzere savcılığa çağrılan kişiler arasında oyuncular Rıza Kocaoğlu ile Mehmet Günsür'ün de olduğu öğrenildi.

Kocaoğlu ile Günsür, ifadelerinin alınması için polis eşliğinde adliyeye getirildi.

KARADAĞLI'NIN GEZİ'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Ayşe Barım'a yönelik yürütülen Gezi Parkı soruşturmasında ünlü isimlerin de ifadeye çağrılması ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın Gezi'deki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Karadağlı'nın eylemdeki görüntülerinde ''Ben günlerdir buradayım olmaya da devam edeceğim'' sözleri dikkat çekti.

ADLİYEDEN AYRILDILAR

Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Nehir Erdoğan ve Rıza Kocaoğlu, polis eşliğinde İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Ünlü isimler, savcılığa ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.