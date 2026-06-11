Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Ayşe Hatun Önal'ın da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Peki, Ayşe Hatun Önal kimdir? Ayşe Hatun Önal kaç yaşında, nereli? Ayşe Hatun Önal neden gözaltına alındı?

AYŞE HATUN ÖNAL KİMDİR?

Ayşe Hatun Önal 29 Temmuz 1978 yılında dünyaya geldi. Adana Borsa Lisesi'nden mezun oldu . Ayşe , üniversite öğrencisiyken profesyonel bir modeldi. Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler okudu ancak ikinci sınıftan sonra ayrıldı.

AYŞE HATUN ÖNAL'IN HAYATI VE KARİYERİ

Önal, 1999 yılında Miss Turkey yarışmasına katıldı ve birincilik unvanını kazandı. Aynı yılın Aralık ayında ise ülkesini Miss World 1999 yarışmasında temsil etti. 2004'ten beri birçok filmde, mini televizyon dizisinde ve reklamda başarıyla rol aldı.

AYŞE HATUN ÖNAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat ve Ayşe Hatun Önal'ın olduğu 22 kişi gözaltına alındı.