Yayınlanma: 20.08.2024 - 11:54

Güncelleme: 20.08.2024 - 11:54

Sezona iki galibiyetle başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, sol bek pozisyonunda oynayan Maxim De Cuyper'ı kadrosuna katmak istiyor. Peki, Maxim De Cuyper kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Maxim De Cuyper kaç yaşında, nereli? Maxim De Cuyper'in kariyeri...

MAXI DE CUYPER KİMDİR?

22 Aralık 2000 tarihinde dünyaya gelen Maxim De Cuyper etkili sol ayağı ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Savunmanın yanı sıra hücumlara da katkı verebilen oyuncu Belçika takımıyla farklı yaş kategorilerinde forma giydi.

Futbol kariyerine 2016-17 sezonudna Club Brugge altyapısında başlayan oyuncu U17, 19 ve U21 takımlarında forma giydi. 19-20 sezonunda A takıma yükselen oyuncu 21-22 sezonunda ise Westerlo takımına kiralandı. Maxim De Cuyper, 2023-2024 sezonunda toplam 55 maçta süre alırken 5 gol ve 15 asistlik katkı verdi.