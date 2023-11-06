ABD'de "Şahsiyet" dizisinin 2. sezon prömiyeri yapıldı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 13:53

Güncelleme: 06.11.2023 - 15:05

GAİN tarafından yayınlanan "Şahsiyet" dizisinin 2. sezon prömiyeri öncesi Nazlı Şenyuva Offringa moderatörlüğünde yapılan panelde, Altın Küre Başkanı Helen Hoehne, film yapımcısı Saner Ayar, NBA Hall of Fame fotoğrafçısı Andrew Bernstein ve YouTuber Enes Yılmazer soruları yanıtladı.

Amerika'daki yabancı izleyicilerin, Türk kültürünün zengin dokusunu sinema merceğinden keşfetmeleri için düzenlenen ve uluslararası camiada Türk sinemasının etkisini gösteren etkinliğe, Türkiye'den birçok oyuncu katıldı.

Etkinliğin Başkanı Barbaros Tapan, Türk filmlerinin ve dizilerinin artık dünyada tanındığını belirterek, "Yönetmenlerimiz, oyuncularımız dünya yıldızı, artık onlar da büyük projelere imza atıyor ve dünyanın dört bir köşesinde dizilerimiz değişik dillerde yayınlanıyor. Biz de dedik ki 'artık Hollywood'da Hollywood-Türk Film ve Drama Günleri'nde böyle bir güzel etkinliğe imza atalım, onlar da burada kırmızı halıda, resepsiyonlarda bulunsun.' Onun için böyle güzel bir etkinliği düzenledik" ifadelerini kullandı.

Tapan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle Los Angeles kentinde bulunan Sony Stüdyoları'nda düzenlenen etkinliğe katkı sunanlara teşekkürlerini iletti.

"UMARIM EN BÜYÜK ÖDÜLLERİ ALIR"

Oyuncu Meryem Uzerli, bir gün önce gösterimi yapılan "Atatürk" filmi hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Umarım performans için en büyük ödülleri alır. Yönetmeni ve oyuncu kadrosundan çok çok etkilendik." diyen Uzerli, Türkiye'nin ABD'den sonra satışlarda 2. sırada olduğunu ve bundan dolayı çok gururlandıklarını dile getirdi.

"ARTIK DİZİLERİMİZ ŞAHA KALKMIŞ DURUMDA VE TÜRK ENDÜSTRİSİ ADINA DA GURUR VERİCİ"

Şahsiyet 2 dizisi için heyecanlı olduğunu dile getiren oyuncu Fadik Sevin Atasoy da şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası platformda, benim de içinde yer aldığım bir dizi, 87 ülkeye satıldı. Şimdi Meksika pazarına girdi, bütün Güney Amerika'da fırtına gibi esiyor ve en yüksek reytingleri alıyor, bu çok güzel bir duygu. Düşünün ben Türk oyuncuyum, İspanyol seyirci tarafından takdir ediliyorsun ve bu yaz İspanya'da yoğun ilgiden dolayı yürüyemedim. Artık dizilerimiz şaha kalkmış durumda ve Türk endüstrisi adına da gurur verici."

AA'ya konuşan film yapımcısı Saner Ayar da "Son 50 senedir Türk sinemasına hizmet eden, bizlerden önce, çok çok fazla emektarlar ve yapımcılar var. Bizim şu anda yapıyor olduğumuz şey, aslında sinema anlamında bütün dünyaya, bugüne kadar Türkiye'de yapılmış olan her şeyi anlatmaya çalışmak. Bunun için de biz burada temsilciyiz." ifadesini kullandı.