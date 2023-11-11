Erdal Özyağcılar, Şahsiyet dizisi serüvenini anlattı, övgüler yağdırdı

Yayınlanma: 11.11.2023 - 11:52

Güncelleme: 11.11.2023 - 11:52

Erdal Özyağcılar "Şahsiyet" dizisinde intikam için ülkeye dönen Kader rolüyle seyirci karşsına çıkacak. Dizinin galasında oldukça heyecanlı olan Özyağcılar Şahsiyet dizisine giriş sürecini ve yaşadıklarını anlattı.

Özyağcılar Şahsiyet'ten gele teklifi şu sözlerle anlattı:

"Hayatım alt üst oldu 3 ay… Şahsiyet’ten bir teklif geldi. Hakan Günday’ın senaryosu geldi ve çarpıldım. Ondan sonra bir sancılar başladı bende… Ne yapacağım, ne edeceğim diye… Halukçuğum zaten ilk sezonda döktürmüş, ne yapacağım oğlum ben dedim… Biz Onur’la (Saylak) 2 saat konuştuk. Beni rahatlattı, hiç merak etme dedi. Gece uyumamalar başladı. Sağ olsun bana çok yardımcı oldu."



HEYECANDAN BAĞIRSAK ENFEKSİYONU GEÇİRDİ

İlk kez bir dizisi için çok heyecanlandığını anlatan Özyağcılar "Telaşeli bir 3 ay geçirdim. Bir de ben sadece tiyatro oyunlarının prömiyerlerinde bir bağırsak enfeksiyonu geçiririm. Heyecandan 3 gündür aynı hastalıktayım. İlk defa bir dizide yaşıyorum. Röportaj yaparken üç dört beş defa müsaade isteyeceğim durum zaten kötü… Siz rahatlayın, bir de ben rahatlayayım…” diye konuştu.

Erdal Özyağcılar duayen oyuncu Haluk Bilginer’le karşılıklı oynamanın konforunu da "Çok mutluyum… Haluk Bilginer ile oynamak çok büyük bir lükstü, çok keyif aldım" sözkeriyle ifade etti.