Kızıl Goncalar’ın Kevser'i Selen Kurtaran kimdir? Selen Kurtaran kaç yaşında, nereli?
Kızıl Goncalar ekibi genişliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal, Özcan Deniz, Ercan Avcı, Mert Turak, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş ve Tolga Tekin 'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızıl Goncalar’a Selen Kurtaran dahil oldu. Peki, Kızıl Goncalar’ın Kevser'i Selen Kurtaran kimdir? Selen Kurtaran kaç yaşında, nereli?
Oyuncu Selen Kurtaran, 'Kızıl Goncalar' dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Peki, Kızıl Goncalar’ın Kevser'i Selen Kurtaran kimdir? Selen Kurtaran kaç yaşında, nereli?
SELEN KURTARAN KİMDİR?
1989 doğumlu Selen Kurtaran, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. Mazi Kalbimde Yaradır ve Galip Derviş gibi televizyon dizilerinin yanı sıra, birçok reklam projesinde yer aldı.
'Kızıl Goncalar' dizisi 30 Eylül'de ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Zaman atlaması yaşanması beklenen dizide, Meryem Tezel'in hapishanede zor anlar yaşayacağı, ve Levent karakterinin büyük bir çaresizlik içinde olacağı, Cüneyd Efendi'nin babası Vahid ile yaşadığı savaşın acımasızlaşacağı belirtildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre ise diziye oyuncu Selen Kurtaran dahil oldu. Now'da ekrana gelen dizide Kurtaran, Kevser karakterine hayat verecek ve Meryem ile hapishanede karşılaşacak.
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