Yayınlanma: 12.11.2023 - 17:16

Güncelleme: 12.11.2023 - 17:16

Senaryosunu Akın Aksu’nun yazdığı ve TRT'nin yerli uluslararası dijital platformu Tabii'de yayınlanacak olan ‘Ufuklar ve Sınırlar’ adlı dizi, YouTube kanalı ‘Kutsal Motor’un ‘Kıraathane’ adlı programında gündem edilmişti. Programda Kaan Karsan, Hasan Cömert ve Zeynep Ocak, Aksu’ya yönelik eleştirilerini dile getirmişti. Eleştirileri kaldıramayan Aksu, Zeynep Ocak'a tehdit mesajı gönderdi. Peki, Akın Aksu kimdir? Senarist Akın Aksu kaç yaşında, nereli? Akın Aksu filmleri neler?

AKIN AKSU KİMDİR?

Akın Aksu 1986 yılında Çanakkale'de doğdu. Çanakkale'de Güzel Sanatlar eğitimini tamamladı. Öğrencilik yıllarında çeşitli yerel gazete ve edebiyat dergilerinde yazmaya başladı. Üniversite son sınıfını okurken yayımladığı Bir Üniversitelinin Not Defteri adlı kitabının bir bölümü olan Ahlat Ağacı, Akın Aksu, Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan tarafından senaryolaştırıldı. Nuri Bilge Ceylan tarafından çekilen ve 71. Cannes Film Festivali'nde prömiyer yapan Ahlat Ağacı, Türkiye'de 1 Haziran 2018 tarihinde gösterime girdi. Filmde aynı zamanda İmam Veysel karakterini canlandırdı.

Aksu, Nuri Bilgi Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmini senaryolaştırmıştır. Akın Aksu, çağdaş sanat alanında video ve montaj çalışmaları yürütmektedir. Çanakkale Bienali ve Halil Altındere'nin küratörü olduğu Pilot Galeri ile çalıştı.

AKIN AKSU FİLMLERİ

Ahlat Ağacı (2018)

Kuru Otlar Üstünde (2023)

YAZDIĞI KİTAPLAR

Ay Işığı (2021)

Bir Taşra Köpeği (2019)

Bir Üniversitelinin Not Defteri (2011)

Saçma Sapan Bir Roman (2011)