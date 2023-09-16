Aysun Aslan Uğur, Özkan Uğur'a böyle seslendi: 'Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da!'

Yayınlanma: 16.09.2023 - 09:47

Güncelleme: 16.09.2023 - 09:47

MFÖ üyelerinden, usta sanatçı Özkan Uğur, daha önce üç kez yenidiği lenf kanserine yenik düşmüştü. Usta sanatçı, yoğun bakımda 1.5 ay süren tedavisinin ardından 8 Temmuz Cumartesi günü yaşamını yitirmişti.

11 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanan ünlü sanatçının 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan Uğur, dün akşam düzenlenen gecede "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.

"SADECE AİLEN DEĞİL, KİMSE UNUTMAYACAK SENİ"

Ödül sonrası konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Aysun Aslan Uğur, paylaşımında "Bugün Özkan'ımla evlilik yıldönümümüz. Benim yaşam boyu ödülüm, canım... Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da... Sadece ailen değil, kimse unutmayacak seni. Sanatsal mirasının sürekliliği için üstüme düşen ya da düşmeyen ne varsa elimden geleni yapacağım. Nur içinde yat benim biriciğim..." ifadelerini kullandı.