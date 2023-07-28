Özkan Uğur'un ardından... Fuat Güner'den duygulandıran paylaşım: 'Biz en zoru başardık Özkan'ım...'

MFÖ müzik grubunun üyesi Fuat Güner, grup üyesi ve oyuncu Özkan Uğur'un ölümünün ardından duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Güner, paylaşımında, "Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık. Tam 52 yıl… Hem iş ortağı, hem dost kardeş olmak…" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 10:26
Özkan Uğur'un ardından... Fuat Güner'den duygulandıran paylaşım: 'Biz en zoru başardık Özkan'ım...'
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Oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur’un uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yıllardır beraber sahne aldıkları grup arkadaşının ölümünün ardından MFÖ üyelerinden Fuat Güner, Instagram hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

"BİZ EN ZORU BAŞARDIK ÖZKAN'IM..."

Mazhar Alanson, Özkan Uğur ve Fuat Güner’in eski fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda Güner şu ifadeleri yazdı:

“17 yaşındaydı ben de 22 tanıştığımızda. Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık. Tam 52 yıl… Hem iş ortağı, hem dost kardeş olmak… Hem birlikte üretmek, turnelemek, hem geceleri birlikte maç izlemek, zor günde yan yana olmak… Biz en zorunu başardık Özkan’ım… Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim.”



Özkan Uğur Fuat Güner

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