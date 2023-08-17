Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur'un vefatının ardından ilk paylaşım

Yayınlanma: 17.08.2023 - 13:51

Güncelleme: 17.08.2023 - 13:51

MFÖ grubu üyelerinden Özkan Uğur, uzun süredir mücadele ettiği lenf kanserine 8 Temmuz Cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede yenik düştü. Uğur 11 Temmuz’da son yolculuğuna uğurlandı.

Mazhar Alanson da Özkan Uğur'un vefatından sonra ilk kez paylaşım yaptı. Özkan Uğur için yapılan bir çizimi paylaşan Mazhar Alanson, paylaşımına "Kim çizdiyse ellerine sağlık" notunu düştü.

“NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUM, ÇARESİZİZ”

Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende "Şu an burada olduğunu, bizi seyrettiğini biliyorum. Bir konuşma hazırlayamadım ama 3-4 gündür halimiz darmaduman. Gittik o gün herkes üzgün ağlıyor. Özkan'ın meşhur lafları vardır, biz kimse anlamasın istediğimiz zaman aramızda kuş diliyle konuşurduk. Özkan'ın yeteneğini biliyor. Özkancığım herhalde yetenekli olduğunu sen de biliyordun. Ama bu kadar şeyi bildiğini sen de bilmiyordun. Meğer bütün herkes ne çok severmiş seni. Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Çaresiziz. Özkancığım ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin böyle bırakılmaz ki... Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Ah be Özkanım" ifadelerini kullanmıştı.

“SONSUZA DEK BİRLİKTEYİZ KARDEŞİM”

Fuat Güner de birkaç hafta önce Mazhar Alanson ve Özkan Uğur ile yayınladığı karelere şu notu düşmüştü:

“17 yaşındaydı ben de 22 tanıştığımızda. Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık. Tam 52 yıl… Hem iş ortağı, hem dost kardeş olmak… Hem birlikte üretmek, turnelemek, hem geceleri birlikte maç izlemek, zor günde yan yana olmak… Biz en zorunu başardık Özkan’ım… Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim."