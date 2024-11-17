Yayınlanma: 17.11.2024 - 23:56

Güncelleme: 17.11.2024 - 23:56

Baht Oyunu, Söz, Darmaduman gibi dizilerde yer alan Aytaç Şaşmaz'ın yaşamı merak ediliyor. Star TV'nin yeni dizisi Şehrazat'ta Ferhat isimli karaktere hayat verecek olan Şaşmaz'ın nereli olduğu, yaşı ve hayatı araştırılıyor. Peki, Aytaç Şaşmaz kim, kaç yaşında, nereli? Şehrazat dizisinin Ferhat'ı Aytaç Şaşmaz hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Aytaç Şaşmaz 4 Ağustos 1998 tarihinde Manisa'da doğdu. 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu Ödülü kazandı.

AYTAÇ ŞAŞMAZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2017-2019 - Söz (Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak)

2019-2021 - Hekimoğlu (Emre Acar)

2021 - Baht Oyunu (Bora Doğrusöz)

2022 - Darmaduman (Evren)

2023 - Altın Kafes (Onur)

2024 - Zeytin Ağacı (Diyar)

2024 - Şehrazat (Ferhat)

AYTAÇ ŞAŞMAZ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2017 - Kötü Çocuk (Ömer)

2020 - Aşk Tesadüfleri Sever 2 (Niko)

2024 - Hatıran Yeter (Baha)