Aslı Gibidir filminin konusu ne? Aslı Gibidir filminin oyuncuları kim?
Aslı Gibidir (Copie Conforme) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aslı Gibidir filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Aslı Gibidir filminin konusu ne? Aslı Gibidir filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Aslı Gibidir filminin yönetmen koltuğunda Abbas Kiarostami oturuyor. Filmin senaristliğini Abbas Kiarostami ve Caroline Eliacheff üstleniyor. Peki, Aslı Gibidir filminin konusu ne? Aslı Gibidir filminin oyuncuları kim?
ASLI GİBİDİR FİLMİNİN KONUSU NE?
Toskana'da aşk başka nasıl anlatılır? Aşk yuvası küçük oteller, kafelerde birbirinin gözüne bakan âşıklar... Bir çift gibi görünmeye çalışan bir kadın ve bir erkek... Adam, bir konferansa konuşmacı olarak katılan İngiliz bir yazar; kadın, Fransa'dan gelen bir sanat galerisi sahibi. İşte herhangi bir zaman, herhangi bir yerde, herhangi birinin başına gelebilecek bir öykü...
ASLI GİBİDİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Juliette Binoche
Jean-Claude Carrière
Angelo Barbagallo
Filippo Trojano
Agathe Natanson
William Shimell
Gianna Giachetti
Adrian Moore
Andrea Laurenzi
ASLI GİBİDİR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Aslı Gibidir filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
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