Yayınlanma: 17.11.2024 - 18:33

Güncelleme: 17.11.2024 - 18:33

Son Oyun filminin yönetmen koltuğunda Mimi Leder oturuyor. Filmin senaristliğini Ted Humphrey üstleniyor. Peki, Son Oyun filminin konusu ne? Son Oyun filminin oyuncuları kim?

SON OYUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Keith Ripley (Morgan Freeman) hırsızların kurallarına uygun olarak yaşayan usta bir soyguncudur: İşini yap, ortağının arkasını kolla, asla teslim olma, polisle işbirliği yapma. Ripley'in önceki ortağı bu kurallara uymamış ve bunu hayatı ile ödemiştir. Jack Gabriel (Antonio Banderas)ise, New York sokaklarında hırsızlığı ustalıkla yapan yakışıklı bir adamdır. Ripley; kendisinin de peşinde olduğu bir mücevher satıcısının; Jack tarafından soyuluşuna tanık olur. Ripley planladığı asıl büyük soygun için aradığı ortağı bulmuştur. Silahlı korumalar, kilitli kasalar ve parmak izi ile açılan kapılar ardında korunan bu servet ile Ripley, hem eski ortağının Rus mafyasına borçlarını ödeyecek hem de vaftiz kızı Alex'in hayatını kurtaracaktır. Bu arada Alex ile Jack arasında Ripley'nin tüm karşı çıkışlarına karşın bir yakınlaşma doğacaktır. Büyük soygun günü geldiğinde ise iki hırsız ustalıkla kale gibi korunan binaya girmeyi başarır. Ancak bir sorun vardır. Birisi hırsızların kuralını bozmuştur.

SON OYUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Rade Serbedzija

Morgan Freeman

Robert Forster

Corey Johnson

Antonio Banderas

Radha Mitchell

Todd Jensen

Katie Chonacas

Atanas Srebrev

Joshua Rubin

Ivan Petrushinov

Antony Byrne

Gerrit Vooren

Victor Boichev

Velizar Binev

Tom Hardy

Constantine Gregory

Nickolay Hadjiminev

Marianne Stanicheva

SON OYUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Oyun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.