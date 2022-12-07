Ayten Soykök kimdir? Ayten Soykök hangi dizilerde oynadı?
Oyuncu Ayten Soykök, kullandığı otomobiliyle kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, oyuncu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ayten Soykök kimdir? Ayten Soykök hangi dizilerde oynadı?
Oyuncu Ayten Soykök, Beyoğlu'ndaotomobiliyle ara sokaktan caddeye çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybederek, o sırada kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı.
AYTEN SOYKÖK KİMDİR?
Ayten Soykök 2 Şubat 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Tiyatrosunda eğitim aldı. 1997 yılında ilk TV dizisi olarak Baba Evi dizisinde oynamaya başladı. İlk sinema filmi olarak 1998'de Üçüncü Sayfa filminde yer aldı. 2000 yılında ikinci sinema filmi olarak Abuzer Kadayıf filminde oynadı. 2007-2008 yıllarında Dudaktan Kalbe TV dizisinde 2010-2012 yılları arasında Lale Devri adlı TV dizisinde oynadı. Son olarak Aziz dizisinde yer aldı.
AYTEN SOYKÖK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Üçüncü Sayfa (1998)
Abuzer Kadayıf (2000)
Giz (Güneş) (2003)
Kayıp Cennet İnsanları (2004)
Rating Kasabası (2006)
Mahpeyker Kösem Sultan (Handan Sultan) (2010)
Kurtuluş Son Durak (Gülnur) (2011)
AYTEN SOYKÖK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Baba Evi (Özlem) (1997)
Ruhsar (1998)
Sıdıka (Arzum) (1997)
Yasemince (1997)
Ayrılsak da Beraberiz (1999-2002)
Tatlı Hayat (Zarife) (2001)
Bulut Bey (Tuba) (2002)
Sırlar Dünyası/Sır Kapısı (2002)
Giz (Güneş) (2003)
Hürrem Sultan (Hatice Sultan) (2003)
Mühürlü Güller (2003)
Çemberimde Gül Oya (Mine) (2004)
Doktorlar (Ebru) (2006)
Dudaktan Kalbe (Enise) (2007-2008)
Lale Devri (Reyhan Ilgaz) (2010-2013)
Kuzgun (Seda Bilgin) (2019)
Cam Tavanlar (İnci) (2021)
Aziz (Handan) (2021–2022)
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