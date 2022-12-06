Milletvekili Hüseyin Örs kimdir? Hüseyin Örs'ün sağlık durumu nasıl?

06 Aralık 2022 Salı, 16:34

TBMM Genel Kurulu, 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Görüşmeler sırasında önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında tartışma yaşandı.

AKP milletvekilleri ile İYİ Parti milletvekilleri birbirlerine yumruk attı. Yaşanan arbedede yere düşen milletvekilleri oldu. Arbede devam ederken, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk attı.

MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN ÖRS KİMDİR?

Hüseyin Örs 1964 yılında Trabzon'da doğdu.1981 yılında Trabzon Lisesi'nden, 1985'te Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. 1992'de KTÜ'de İktisat Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimini ve 1998'de KTÜ'de İktisat Doktorasını tamamladı. 1986'da Giresun'da öğretmen olarak meslek hayatına atıldı. 1989'da KTÜ İİBF'de Asistan oldu. 2001'de yurt dışı görevi için gittiği Kazakistan'da Türk-Kazak Devlet Üniversitesi olan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Açık Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2008'de KTÜ İİBF Ekonometri Bölümü'nde Yardımcı Doçent unvanı alarak Ekonometri Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevine atandı. 2009'da 1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanlığına seçildi.

Hüseyin Örs evli ve 1 çocuk babasıdır.

HÜSEYİN ÖRS'ÜN SİYASİ KARİYERİ

2014'te MHP'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Ançak seçimi kazanamadı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde ise İYİ Parti'den Trabzon Milletvekili seçildi.

HÜSEYİN ÖRS'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Örs'ün ambulansla Güven Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. İYİ Partili Örs, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Hastaneden İYİ Parti'ye yapılan açıklamada, kafasında darbe sonrası açılma, yaşanan açılmanın ardından ise durumun kalp rahatsızlığı tetiklediği aktarıldı.

İYİ Partili Cesur ise Halk TV'ye yaptığı açıklamada, elektroşok ile hayata döndürüldüğünü söyledi.

İYİ Partili Aylin Cesur, hastane önünde yaptığı açıklamada, "İlaç uygulandı. Gelirken de Güven'deki yetkilileri arayarak burada Kardiyoloji ve Acil hocalarının bir arada hazır olmalarını rica ettik. Yapılan müdahale kalp ritminin geri döndürülmesiydi. Hayati tehlikesi devam ediyor" dedi.