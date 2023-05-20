Ayva kabuklarını atmayın... O sorun için kaynatın ve 1 fincan için

Yayınlanma: 20.05.2023 - 23:46

Güncelleme: 20.05.2023 - 23:46

Ayva kabuklarının pek bilinmeyen bir faydası ortaya çıktı. Meğer ayva kabukları mucizeymiş. Mynet'te yer alan bir içerikte; Ayva kabuklarının faydaları sıralandı.

Cildi temizler, parlatır ve güzelleştirir.

Saç diplerini güçlendirir ve saçların derinlemesine temizlenmesini sağlar.

Kansızlık için de birebirdir. Kan yaptığı bilinir.

Öksürüğü azaltır.

Kilo kontrolünde yardımcı özelliği vardır.

Kan basıncını dengeler.

Boğazı yumuşatıcı özelliği vardır.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

Mevsiminde soğuk algınlığına, nezleye ve gribe karşı direnç sağlar.

Cilde dost bir bitki çayıdır. Deride oluşan bazı yaraların iyileşmesi için kullanılır.

Yüksek dozda C vitamini içeren bir bitki çayıdır. Bu sebeple vücudun hastalıklara karşı korunmasını sağlar.

Ayva kabuğu çayı nasıl yapılacak?

Bir fincan taze ve temiz içme suyu bir cezvede kaynatılır.

Ayva kabukları, elma kabukları, tercihe göre eklenecek olan kakule ve ıhlamur çiçekleri kaynatılmış olan temiz içme suyunun içine atılır.

Ağzı kapatılarak on ya da en fazla on beş dakika bekletilir. Bu şekilde demlenmeye bırakılır.

Bir süzgeç yardımı ile süzülür.

Daha tatlı bir çay elde etmek istenirse hazırlanan çaya bal da eklenebilir.

Ayva kabuklarının 3 süper faydası