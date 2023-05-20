Ayva kabuklarını atmayın... O sorun için kaynatın ve 1 fincan için
Ayva kabuklarını çöpe atmaktan vazgeçmelisiniz
Ayva kabuklarının pek bilinmeyen bir faydası ortaya çıktı. Meğer ayva kabukları mucizeymiş. Mynet'te yer alan bir içerikte; Ayva kabuklarının faydaları sıralandı.
- Cildi temizler, parlatır ve güzelleştirir.
- Saç diplerini güçlendirir ve saçların derinlemesine temizlenmesini sağlar.
- Kansızlık için de birebirdir. Kan yaptığı bilinir.
- Öksürüğü azaltır.
- Kilo kontrolünde yardımcı özelliği vardır.
- Kan basıncını dengeler.
- Boğazı yumuşatıcı özelliği vardır.
- Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.
- Mevsiminde soğuk algınlığına, nezleye ve gribe karşı direnç sağlar.
- Cilde dost bir bitki çayıdır. Deride oluşan bazı yaraların iyileşmesi için kullanılır.
- Yüksek dozda C vitamini içeren bir bitki çayıdır. Bu sebeple vücudun hastalıklara karşı korunmasını sağlar.
Ayva kabuğu çayı nasıl yapılacak?
- Bir fincan taze ve temiz içme suyu bir cezvede kaynatılır.
- Ayva kabukları, elma kabukları, tercihe göre eklenecek olan kakule ve ıhlamur çiçekleri kaynatılmış olan temiz içme suyunun içine atılır.
- Ağzı kapatılarak on ya da en fazla on beş dakika bekletilir. Bu şekilde demlenmeye bırakılır.
- Bir süzgeç yardımı ile süzülür.
- Daha tatlı bir çay elde etmek istenirse hazırlanan çaya bal da eklenebilir.
Ayva kabuklarının 3 süper faydası
Boğazı yumuşatıcı özelliği ile bilinir.
- Sakinleştirici özelliği de vardır.
- Öksürüğe iyi gelir.
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