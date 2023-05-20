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Ayva kabuklarını atmayın... O sorun için kaynatın ve 1 fincan için

Ayva kabuklarını çöpe atmaktan vazgeçmelisiniz

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 23:46
Ayva kabuklarını atmayın... O sorun için kaynatın ve 1 fincan için
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Ayva kabuklarının pek bilinmeyen bir faydası ortaya çıktı. Meğer ayva kabukları mucizeymiş. Mynet'te yer alan bir içerikte; Ayva kabuklarının faydaları sıralandı.

  • Cildi temizler, parlatır ve güzelleştirir.
  • Saç diplerini güçlendirir ve saçların derinlemesine temizlenmesini sağlar.
  • Kansızlık için de birebirdir. Kan yaptığı bilinir.
  • Öksürüğü azaltır.
  • Kilo kontrolünde yardımcı özelliği vardır.
  • Kan basıncını dengeler.
  • Boğazı yumuşatıcı özelliği vardır.
  • Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.
  • Mevsiminde soğuk algınlığına, nezleye ve gribe karşı direnç sağlar.
  • Cilde dost bir bitki çayıdır. Deride oluşan bazı yaraların iyileşmesi için kullanılır.
  • Yüksek dozda C vitamini içeren bir bitki çayıdır. Bu sebeple vücudun hastalıklara karşı korunmasını sağlar.

Ayva kabuğu çayı nasıl yapılacak?

  • Bir fincan taze ve temiz içme suyu bir cezvede kaynatılır.
  • Ayva kabukları, elma kabukları, tercihe göre eklenecek olan kakule ve ıhlamur çiçekleri kaynatılmış olan temiz içme suyunun içine atılır.
  • Ağzı kapatılarak on ya da en fazla on beş dakika bekletilir. Bu şekilde demlenmeye bırakılır.
  • Bir süzgeç yardımı ile süzülür.
  • Daha tatlı bir çay elde etmek istenirse hazırlanan çaya bal da eklenebilir.

Ayva kabuklarının 3 süper faydası

  • Boğazı yumuşatıcı özelliği ile bilinir.

  • Sakinleştirici özelliği de vardır.
  • Öksürüğe iyi gelir.

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