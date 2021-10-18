Azra Akın yaşananları ilk kez anlattı: 'Ödül töreni yetkilileri ünlüleri dolandırdı' iddiası
Gençlerin eğitimine destek sağlayan 'Umudum Olur Musun?' derneğine bağış yapacağını bildiren Mood Ödül Töreni yetkilileri, iddiaya göre eserlerini hediye eden ünlü isimleri kandırdı. İddiaya göre törende satışı yapılan eserlerin parası yerine ulaştırılmadı. Dernek Başkanı Azra Akın, o dolandırıcılık iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.
'Umudum Olur Musun?' derneğine bağış yapacağını bildiren ödül töreni yetkililerinin, eserlerini hediye eden ünlü isimleri kandırdığı öne sürülmüştü. Törende satışı yapılan eserlerin parası yerine ulaştırılmadığı iddia edilmişti. 21 Eylül tarihinde gerçekleşen gecenin sunuculuğunu Azra Akın ve Mustafa Üstündağ yapmıştı.
Derneğin başkanı ve eski dünya güzeli Azra Akın Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına bağlanarak ilk kez nasıl dolandırıldıklarını anlattı.
“BURADA EN ÖNEMLİ KONU SÖZLERİN TUTULMAMASI”
8’inci kez yapılan ödül töreninde daha önceden yer aldığını söyleyen Azra Akın “Bu şekilde olunca insanda referans oluyor” dedi.
Gecenin organizatörü Burak Akan ile provalarda karşılaştığını anlatan Akın, bağış detayının altını çizerek “Umudum Olur Musun? Derneği için bir bağış gecesi olacaktı aynı zamanda. Çünkü biz insanlar, çocuklar, gençler için çalışan bir derneğiz. Dernek olarak böyle etkinlik yapmak güzel oluyor, bağış toplanabiliyor. Bu şekilde olunca biz kabul ettik ama gördük ki verilen sözleri tutulamadı, tutulmadı” diyerek sitem etti.
Akın, ödül töreninin 8’inci kez yapıldığını ve belediye ile işbirliği içerisinde olduğunu bildiği için güven duyduklarını anlattı. Ödül gecesinden sonra bağışların gelmediğini vurgulayarak “Değerli dostlarımız bize destek oldular, sanat eserlerini bağışladılar. Ona rağmen bu bağışlar gelmedi. Burada en önemli konu sözlerin tutulmaması” dedi.
Arzum Onan’ın heykelinin özensiz şekilde güvenliğe bırakılıp kaçıldığını anlatan Azra Akın, Nurgül Yeşilçay’ın tablosunun henüz ortada olmadığını söyledi.
Dernek yetkililerinden Yasemin Kök ise vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini vurguladı. Para karşılığında ödül dağıtıldığını anlatarak, bunlardan son anda, ödül gecesinde haberleri olduğunu söyledi. “Çok ciddi bir suistimal var” diyerek isyan etti.
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