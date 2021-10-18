Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde olduğu 'Bergen' filminin çekimleri başladı

18 Ekim 2021 Pazartesi, 15:05

Sanatçı Bergen'in hayatının anlatılacağı ve başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer alacağı "Bergen" filminin çekimleri başladı.

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı filmin senaryosunu ise Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz yazdı.

Box Office Türkiye'nin haberine göre, korona virüsü salgını öncesinde hazırlıklarına başlanan "Bergen" filmi ilk olarak pandemi nedeniyle ertelendi. Ardından filmin başrol oyuncusu değişti. Film projesi duyurulduğunda Serenay Sarıkaya'nın başrolde yer alacağı açıklanırken, Sarıkaya'nın takvimine uymadığını belirterek projeden ayrılmasıyla rol Farah Zeynep Abdullah'a gitti.

Bergen'in ailesinin desteği alınarak çekilecek projeye sosyolog Prof. Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci gibi isimler katkı verecek.

Filmde Farah Zeynep Abdullah'a, Bergen'i katleden Halis Serbest rolüyle Erdal Beşikçioğlu eşlik edecek. Filmin oyuncu kadrosunda Abdullah ve Beşikçioğlu'nun yanı sıra Tilbe Saran, Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi isimler yer alıyor. Filmin, 2022'nin ilk çeyreğinde gösterime girmesi bekleniyor.

'İLK GÜN BİTTİ'

Başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, çekimlerin başladığına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Abdullah, paylaşımında "Başladık ilk gün bitti valla başladık" ifadelerini kullandı.