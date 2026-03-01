B2- Spirit bombardıman uçağı özellikleri merak ediliyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda B-2 bombardıman uçaklarının da kullanıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Dün gece yaklaşık 1 tonluk bombalarla donatılmış ABD B-2 hayalet bombardıman uçakları, İran'ın güçlendirilmiş balistik füze tesislerini vurdu." ifadelerine yer verildi. Peki, B2- Spirit bombardıman uçağı özellikleri neler? B2- Spirit bombardıman uçağı kaç saat uçabiliyor?

B2 - SPİRİT UÇAĞININ ÖZELLİKLER NELER?

ABD’nin stratejik bombardıman uçağı B2 - Spirit, Northrop Grumman şirketi tarafından geliştirildi. Askeri havacılık sektörünün gözdesi, 1980’lerin sonundan itibaren hizmete girildi.

B2’nin boyutu dikkat çekerken 52,4 metre kanat açıklığı, 21 metre uzunluk ve 5,18 metre yüksekliğe sahip.

Uçağın maksimum hızının bin kilometre, seyir hızının ise 900 kilometre olduğu biliniyor. Operasyonel menzil 11 bin 100 kilometre olurken hava yakıt ikmali ile bu mesafe sınır tanımıyor.

B2 - Spirit’in bakım ve uçuş masrafları sık sık gündeme gelirken 2i1 milyar dolarlık birim maliyetiyle askeri havacılık sektörünün en pahalı projesi. İki dahili silah bölmesi 22 bin 700 kilogram savaş yükü taşıma kapasitesi sunuyor.

Hayalet bombardıman uçağı, 16 adet B83 nükleer bomba veya 80 adet Mark 82 genel amaçlı bomba taşıyabiliyor. Hassas güdümlü mühimmat olarak 80 adet JDAM bombası kullanabiliyor. Alternatif olarak JASSM füzesi ve GBU 57-MOP bunker penetratörü de yerleştirilebilir.

ASLA YALNIZ GÖREVE GÖNDERİLMİYOR

B-2 hayalet bombardıman uçaklarına, görev türüne göre hava üstünlüğü sağlayan F-22 veya F-35 savaş uçakları eşlik edebiliyor. Uzun menzilli operasyonlarda ise B-2’lere havada yakıt ikmali yapan tanker uçaklar da destek veriyor. Ayrıca istihbarat ve gözetleme uçakları, görev öncesi ve sırasında B-2'ye güvenli rota ve hedefleme bilgisi sağlıyor.