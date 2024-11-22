Baba hatırası manifatura dükkanını kültür otağına dönüştüren geçmişi geleceğe taşıyor

Yayınlanma: 22.11.2024 - 14:08

Güncelleme: 22.11.2024 - 14:08

Iğdır'ın Aralık ilçesinde yaşayan İdris Nedred, babasından miras kalan manifatura dükkanını, geçmişin izlerini taşıyan antika eşyaların sergilendiği bir "kültür otağı"na dönüştürdü. Babası 1974 yılında bu dükkanı açmış ve 2006'daki vefatına kadar işletmişti. Babasının mirasına sahip çıkmak ve geçmişin değerlerini korumak isteyen Nedred, iş yerindeki eski eşyaları ve antika malzemeleri, kültürel bir miras olarak yaşatmaya karar verdi.

Dükkanın içinde, 1900'lü yıllarda kullanılan gaz lambaları, tarım aletleri, mutfak eşyaları ve kilimler gibi birçok antika eşya yer alıyor. Nedred, dükkanını bir "kültür otağı"na dönüştürerek, geleneksel sohbetlerin yapıldığı, geçmişin kültürlerinin yaşatıldığı bir alan haline getirdi. Burada, yaşlılar geçmişteki geleneklerini ve anılarını genç nesille paylaşıyor. Aynı zamanda, eski bakkalcılık kültürünü yaşatmak isteyen Nedred, yöresel peynir, turşu, meyve kurusu gibi ürünleri de satışa sunuyor. Bu sayede, geçimini sağlarken, yerel gelenekleri ve kültürel mirası da yaşatıyor.

"BURAYI HERKES MERAK EDİYOR"

İdris Nedred, dükkanının çok beğenildiğini belirterek, "İlçeye gelen herkes burayı merak ediyor. Çevre köylerden, hatta son dönemde Nahçıvan'dan bile gelenler oluyor. Babamdan kalan dükkan ve içindeki malzemeler büyük ilgi görüyor. Parası olan parayla ödeme yapar, parası olmayan ise takas yaparak ya da bir dahaki yılın hasat dönemine kadar borçla ihtiyaçlarını karşılarlardı" şeklinde konuştu.

Nedred, babasının hatırasını yaşatmanın yanı sıra, eski zamanların kültürel değerlerini gençlere aktarmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. "Burada, eski geleneğimizden bahsediyoruz. Yaşlılarımız, geçmişte oynadığımız aşık oyunlarını, bilye oyunlarını, bakkalcılık kültürünü gençlere anlatıyor. Bu sayede, geçmişi yaşatarak kültürümüzü genç nesillere öğretiyoruz" dedi.

Bu özel "kültür otağı", sadece geçmişin izlerini taşıyan bir yer olmanın ötesinde, yerel halkın kaybolan geleneklerini yaşatmaya ve geçmişi anlatmaya devam ediyor.