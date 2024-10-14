Baba kız arasındaki sular durulmuyor... Kızı Tuğçe Aydın ile kavga eden Ferdi Tayfur'un avukatından açıklama

Yayınlanma: 14.10.2024 - 10:50

Güncelleme: 14.10.2024 - 10:50

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Aydın arasındaki gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. Baba-kız arasındaki sorunlar, Tayfur'un, Tuğçe Aydın’ın 2023 Ağustos ayında Muhammet Aydın ile evlendiği düğüne katılmamasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

Gerilim, Ferdi Tayfur’un kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçla kullanmasını istememesi üzerine suç duyurusunda bulunmasıyla iyice arttı. Son olarak Tuğçe Aydın, babasının kendisinden 50 milyon TL ya da şirketinden %58 hisse istediğini iddia etti.

FERDİ TAYFUR'DAN SERT AÇIKLAMA

Ferdi Tayfur, bu iddialara avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla yanıt verdi. Sosyal medya hesabından avukatının videolu açıklamasını paylaşan Tayfur, "Avukatım gerekli açıklamayı yapmıştır. Bununla birlikte son kez söylemek isterim ki, babamın evladı dahi olsa, bu saatten sonra yargının önünde attığı iftiraların hesabını verecektir. Boş teneke, çok ses çıkarır!" ifadelerini kullandı.

Avukat Hakan Tamgüç ise yaptığı açıklamada, Tuğçe Aydın ve Muhammet Aydın’ın iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirtti. Tamgüç, "Kendilerine karşı 50 milyon TL'lik bir dava açtığımız söylenmiştir, ancak bu külliyen yalandır. Böyle bir davamız yoktur. Açtığımız dava, yalnızca marka ve patent ile ilgilidir. Kimseye yönelik bir alacak talebimiz bulunmamaktadır. Bu konuda kötü bir algı yaratmaya çalışan herkes hakkında yasal yollardan hesap soracağız" dedi.

Baba-kız arasındaki gerilimin daha da tırmanacağına dair işaretler, bu sert açıklamalarla bir kez daha gözler önüne serildi.